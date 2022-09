Juan Martín Lucero y Fernando Zampedri están peleando gol a gol el premio al máximo artillero del Campeonato Nacional. Los delanteros de Colo Colo y Universidad Católica han sido los más destacados de la temporada, lo que ha generado un debate sobre cuál de los dos es mejor, al que se sumó Jean Beausejour.

En la última edición de ESPN F Show, el ex lateral abordó la discusión entre la calidad del Gato y el Toro, pero con una reflexión particular. Para el ahora panelista, la pregunta no es cuál es más importante, sino que quién es más indispensable para su equipo.

"Estaba tratando de buscar parámetros de medición para compararlos realmente, desde mi punto de vista. Yo creo que es más completo Juan Martín Lucero, tiene mejor juego asociado. Cabezazo tiene mejor Fernando Zampedri, pero Lucero también tiene uno aceptable y bueno, además de habilidad uno contra uno", lanzó de entrada.

Jean Beausejour no se detuvo ahí e insistió en sus elogios al Gato. "Salvo en fortaleza física, Lucero es más completo que Zampedri, pero la pregunta no es esa, sino que cuál es más indispensable para su equipo. Acompañado de esta pregunta, también me hago otra: ¿Qué equipo puede sobrevivir más tiempo sin uno de ellos? ¿Cuál puede navegar de mejor manera?".

Tomando eso, el ex lateral fue claro. "Y es Colo Colo, que lo puede hacer mejor sin Lucero que Católica sin Zampedri. Si me dejo llevar por eso, claramente es más indispensable Zampedri, más allá de que Lucero tiene muchas más aptitudes que lo hacen dialogar mejor con su equipo", sentenció.

Juan Martín Lucero quiere quitarle la corona de goleador a Fernando Zampedri

Más allá de las reflexiones sobre cuál de los dos es mejor, el fútbol chileno ha disfrutado de dos tremendos goleadores. Juan Martín Lucero y Fernando Zampedri pelean para quedarse con el premio al goleador del Campeonato Nacional 2022, con una diferencia mínima para la recta final de la temporada.

El Toro lidera la tabla con 15 anotaciones, pero seguido de cerca por el Gato, que lleva 13 conquistas. Detrás de ambos está Gastón Lezcano de Cobresal con 12 y Joe Abrigo de Coquimbo Unido, también tiene 12, pero que se lesionó y no volverá hasta el próximo año.

Aunque hay una estadística en la que Juan Martín Lucero le saca ventaja a Fernando Zampedri. El delantero albo es uno de los máximos asistidores, con cinco, debajo de las siete que tienen Fernando Cordero, Guillermo Pacheco, Leonardo Gil y Ronald de la Fuente.

Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras a comienzos de octubre, en un partido clave para cada uno. Mientras el Cacique quiere los tres puntos para quedar a un paso de la estrella 33, los Cruzados necesitan ganar como sea en el Monumental para pelear por copas internacionales. Ahí, sus goleadores jugarán un partido aparte, buscando estirar sus números a toda costa.

Revisa los números de Juan Martín Lucero y Fernando Zampedri en el Campeonato Nacional 2022