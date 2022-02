Gustavo Quinteros parece tener definido a su hombre gol para la temporada 2022, y el elegido es el argentino Juan Martín Lucero, sin embargo el delantero no podrá jugar este sábado ante Audax Italiano.

El ex Vélez Sarsfield sufrió un golpe en la práctica de este viernes, por lo cual no estará ante los itálicos, situación que obliga al estratega albo a buscar una variante.

En horas de la tarde todo apuntaba a que el 9 iba a ser el venezolano Christian Santos, que jugó los últimos 10 minutos en el empate ante Deportes La Serena.

Sin embargo, la decisión de Quinteros no está tan clara, porque según la información de DaleAlbo, el juvenil Luciano Arriagada asoma por los palos para ser el centroatacante contra los de colonia.

El ex seleccionado nacional en la Copa América de 2021 le entrega otro factor clave a Colo Colo, porque de jugar aportará minutos sub 21, debido a que no está considerado para el once estelar Vicente Pizarro, quien venía actuando desde el arranque.

De esta manera el Cacique iría con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil; Pablo Solari, Luciano Arriagada (Christian Santos) y Gabriel Costa.

Colo Colo y Audax Italiano se medirán este sábado desde las 18:00 horas, en duelo que puedes seguir por RedGol.