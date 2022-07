Colo Colo se complica en este mercado de pases. Pablo Solari tiene todo acordado para ir a River Plate y también es posible que salga Gabriel Suazo, según le aseguró a Redgol el representante del lateral izquierdo, Alan Silberman.

El jugador termina contrato con los albos a fin de año, por lo que Silberman está viendo la forma de ubicarlo en Europa en la actual ventana, que es el gran deseo del canterano del Cacique.

"Efectivamente hay intereses, pero no ha llegado nada concreto, algo firmado por un club. Pero es probable que llegue", comenta el agente. "Ojalá llegue con las condiciones que Colo Colo quiere para cumplir el deseo de Gabriel, de jugar en Europa", agrega.

Añade Tito Silberman que "el gran objetivo es que Gabriel vaya a jugar a Europa y que las condiciones para que se logre este objetivo deje conforme a todas las partes".

Por eso insiste en que "lo primordial es que Gabriel vaya a Europa, esperamos que no hayan barreras. Intereses por Gabriel hay muchos, pero aún no hay ofertas concretas. Esperamos que lleguen, se están haciendo las gestiones para eso".

De todas maneras indica que no hay apuro en el asunto. "No hay fechas, se está trabajando en el mismo bote y nadie rema para atrás ni se le hacen hoyos", cuenta Silberman, quien además cree que si no se vende en esta ventana al jugador, se podrá negociar una nueva extensión de contrato.

"Se mantienen las conversaciones, hay una pendiente a la brevedad posible. Pero las relaciones con Colo Colo son excelentes, es gente de primera y con un jugador de primera no hay problemas", cerró Silberman.