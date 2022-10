Colo Colo dejó atrás los festejos luego de obtener la estrella 33 en el Campeonato Nacional 2022. Este miércoles 26 de octubre, el plantel dirigido por Gustavo Quinteros regresó a las prácticas con un objetivo claro: el duelo ante O'Higgins, pactado para el domingo 30 de octubre a las 17:30 horas en el estadio Monumental.

En el plano dirigencial, las próximas semanas serán muy movidas para la plana mayor de Blanco y Negro, que busca resolver favorablemente la permanencia del director técnico argentino-boliviano, además de concretar por fin la extensión del contrato de Gabriel Suazo, quien es seguido muy de cerca desde Turquía y también Estados Unidos.

Pero la conformación de la plantilla no es la única preocupación del directorio, que debe definir a qué lista apoyará en las elecciones de la ANFP, fijada para el 8 de noviembre. "Me gusta la idea que continúe Milad. Lo conozco y más allá de los errores, creo que es una persona honrada y que da garantías de que no ocurra nada extraño", afirmó Aníbal Mosa, uno de los directores que tiene ByN, hace algunos días. Aunque globalmente el directorio no ha adoptado una postura.

Más allá de que hubo una reunión ordinaria del directorio de la concesionaria que controla el destino del Cacique, el tema sólo se ha conversado extraoficialmente. Eso sí, según informó Edson Figueroa en Redgol en La Clave, hay algunas posturas de acercamiento del bloque de Leonidas Vial con la lista de Fernando Aguad.

El presidente de la sociedad anónima, Alfredo Stöhwing, informó que habrá una reunión extraordinaria de directorio para definir a québloque se plegará el reciente campeón del fútbol chileno. ¿Qué ocurrirá? Queda poco tiempo, pero todavía hay mucho margen para el lobby...