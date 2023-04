El Cacique enfrenta a los Xeneizes en la tercera fecha de la Copa Libertadores la próxima semana. Ramiro González habló del duelo, aunque no pierden el foco en Unión La Calera, su rival de este viernes.

Colo Colo está enfocado en lo que será su duelo de este viernes ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2023. Sin embargo, el Cacique también tiene la mira puesta en lo que viene la próxima semana, cuando enfrenten a Boca Juniors por Copa Libertadores 2023.

En la tercera fecha de la fase de grupos del torneo continental, el equipo de Gustavo Quinteros se medirá con los Xeneizes en un duelo clave por el liderato del Grupo F. Ambos marchan como líderes con cuatro puntos, por lo que ganar será vital para ir más tranquilos a la recta final.

Si bien aclararon que la cabeza está puesta en el choque con Unión La Calera, en Colo Colo ya comienzan a palpitar lo que será el duelo con Boca Juniors. Este miércoles Ramiro González habló en conferencia de prensa y aseguró que el plantel está entusiasmado con la llave.

"Es innegable que no se mire de reojo, es un partido que todos queremos jugar, estamos motivados pero no podemos desviarnos del primer objetivo que es Calera", dijo el defensor.

En esa misma línea, Ramiro González recalcó que el plantel llega en un buen momento a sus próximos compromisos. "Estamos bien, motivados, contentos y creemos que llegaremos de buena manera a ambos partidos".

Ramiro González le tira la oreja a los vándalos

Colo Colo espera por el partido con Boca Juniors rogando que la Conmebol no le caiga con todo el peso. Los incidentes marcados por los vándalos en el sector Cordillera en el duelo por Copa Libertadores con Monagas puede dejar al Cacique sin sus hinchas en las tribunas.

Ante esta posibilidad, Ramiro González habló fuerte y claro al respecto. "Nos duele no tener el apoyo de la gente. Ojalá eso no se confirme y puedan acompañarnos, porque por un grupo de 20 personas tengan que pagar 30 mil personas. No es justo".

"Sentimos el apoyo de la gente y sobre todo de local, en nuestra casa. En regiones igual siempre hay gente apoyando, así que espero que la gente tome consciencia de una vez y no se repitan más estos casos. Los necesitamos y queremos que estén", cerró.