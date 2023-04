Ramiro González y remontada a las críticas: "Me dolía, escuché que estaba roto y no podía moverme"

Ramiro González disfruta de su buen presente en Colo Colo luego de ser uno de los más criticados del plantel. El defensor pasó del odio al amor con los hinchas del Cacique y se ha transformado en uno de los refuerzos más importantes.

El zaguero es el jugador con más protagonismo de los que llegaron para la temporada 2023, lo que le ha permitido elevar su nivel y responder a la confianza de Gustavo Quinteros. Esto lo tiene contento, pero no olvida todo lo que se dijo en su contra.

Este miércoles en conferencia de prensa, Ramiro González se refirió al momento que vive el plantel de Colo Colo, que no sabe de derrotas hace ya seis partidos. Para el zaguero, el plantel va "en crecimiento, estamos en eso".

"Hemos ido de menos a más, hoy nos encontramos en un buen momento. Lógicamente con muchas cosas por corregir, pero estamos bien. Estamos motivados para enfrentar lo que viene", añadió el defensor.

Ramiro González y el paso de las críticas a los elogios

Tras analizar lo grupal, Ramiro González fue consultado sobre su lucha personal en Colo Colo. El zaguero pasó de ser uno de los más criticados al mejor refuerzo del Cacique en el 2023, lo que se toma como una revancha personal.

"Se revirtió con trabajo. Me dolía, porque escuché las críticas, que estaba roto, que no me podía mover, pero he jugado y he estado todos los minutos", celebró el argentino nacionalizado chileno.

Eso sí y para cerrar, destacó el alza del plantel. "Obviamente el equipo ha evolucionado, yo trabajo y trato de aportar lo mejor, pero esto es un juego en equipo. Yo trato de trabajar, no mirar atrás y seguir creciendo", cerró.

Colo Colo se enfoca en lo que será el partido de este viernes ante Unión La Calera, su última prueba antes de recibir a Boca Juniors por la Copa Libertadores. El Cacique necesita levantar el rumbo después de un arranque de temporada complicado y esperan terminar la fecha entre los líderes del torneo.