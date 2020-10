Colo Colo confirma que espera tener nuevo DT este sábado con Gustavo Quinteros como gran opción: “Veremos si somos capaces”

El ciclo de Gualberto Jara como interino en Colo Colo llegó a su fin. El paraguayo había sido ratificado hasta diciembre, pero el desastroso rendimiento del equipo obligó a apurar las decisiones.

Así lo ratificó Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, quien confirmó lo adelantado por RedGol: el guaraní dirige ante Huachipato y, ese día, esperan tener el reemplazo tras una reunión de directorio extraordinaria para someter a votación al nuevo entrenador.

“El directorio le dio instrucciones a Marcelo Espina, el gerente deportivo, de entregarnos una terna o más nombres de entrenadores para que vengan a dirigir lo que queda de temporada. Se hizo un análisis largo de estos meses, los resultados no han acompañado y eso nos lleva a buscar una nueva alternativa. En los próximos días el gerente deportivo nos debiera entregar esa información”, sentenció.

Sobre por qué se da el cambio en este momento, dijo que “los dos factores más importantes en el fútbol de alta competencia nos llevan a tomar esta determinación: los resultados y la forma del juego, ni uno ni otro son del agrado del hincha ni del directorio. No hemos ganado y tampoco tenemos una forma de juego atractiva. Eso lleva a tomar resoluciones”.

Pero, ¿por qué ahora y no antes? “Con el diario del lunes me ganaba la Polla Gol todas las veces. A los jugadores les dimos una propuesta, no somos los únicos, muchas ligas lo hicieron, lamentablemente no nos pusimos de acuerdo y se nos generó el problema. Y hay que situarse en el tiempo. Antes del receso le ganamos a Athletico Paranaense y jugando bien, es su única derrota en la Copa Libertadores. Antes le ganamos a Serena, empatamos contra la U de Conce pero el primer tiempo fue muy bueno, jugamos mal en Bolivia también. Nos parecía que, dada la situación económica y el rendimiento que hasta ahí había mostrado el equipo, Gualberto merecía una oportunidad y se la dimos, pero los resultados no llegaron. Si sabíamos que esto iba a pasar habríamos hecho el cambio antes, pero es fácil así, uno no tiene cómo saber lo que va a pasar. Mantener a Gualberto fue unánime que hoy, a la luz de los resultados, cambió”, meditó.

Asimismo, descartó que hoy se haya zanjado un nombre. “El directorio no le había dado instrucción al gerente deportivo para hacer estas gestiones hasta ahora, era imposible que hoy Marcelo presentara alternativas reales y se discutieran. Con respecto a los bloques, es evidente que existen, pero creo que hay que dejar de lado cualquier diferencia que haya, porque está primero Colo Colo antes que cualquier eventual diferencia personal o del manejo de la estructura de la sociedad. Primero es el legado, los hinchas, la historia de Colo Colo y eso hay que poner sobre la mesa, no las diferencias que son evidentes y todos las conocen”, reveló.

Gustavo Quinteros sigue siendo el favorito para asumir la banca de Colo Colo y puede confirmarse el sábado. | Foto: Agencia Uno

Eso sí, admitió que hay una opción clara. “Todos estos temas los maneja Marcelo Espina. Él hizo un análisis, entregó algunos nombres, estaba el de Gustavo Quinteros, es una opción y veremos si somos capaces de satisfacer lo que quiere en lo económico y si es capaz de adecuarse a nuestra logística, al plantel, a todas las situaciones. Sí, puede ser una opción y podría haber otras”, expuso.

Finalmente, dijo que la “resurrección” de la opción de Luiz Felipe Scolari es virtualmente imposible. “Lo está viendo Marcelo, pero si me preguntan a mí, por supuesto (que lo llamaría de nuevo). Pero en febrero, en una situación normal, sus condiciones ya eran inalcanzables. Hoy es muy complejo adaptarse con tanta merma e ingreso dañados. Me imagino que Marcelo se comunicará con él, no sé, o con la gente que trabaja con él, pero las condiciones, lamentablemente, no han variado para ofrecer más de lo que podíamos pagar en febrero o marzo. Han variado, pero a la baja”, sentenció.

El futuro de Gualberto Jara



Con su destino sentenciado en el primer equipo, ahora hay que ver qué pasa con Gualberto Jara, quien estaba a cargo del fútbol joven de Colo Colo y hasta hubo voces que apuntaban a eyectarlo de la institución por completo.

No obstante, Mayne-Nicholls fue cauto. “Ojalá podamos jugar con alguna división de fútbol joven este año. Estamos agradecidos de Gualberto, puso el pecho a las balas con gran entusiasmo y los resultados no se dieron, no llegaron para dolor de él y de todos. Claramente seguirá trabajando con nosotros. O al menos es nuestra intención, porque hay que ver qué piensa él”, aseveró.

Gualberto Jara dirigirá ante Huachipato y, dependiendo de qué tan rápido pueda traer Colo Colo a su nuevo DT, volverá a cadetes. | Foto: Agencia Uno

Asimismo, recalcó que lo que se viene en lo inmediato “es algo que Marcelo Espina ya habló con Gualberto: él dirigirá este sábado, la práctica mañana y, en la medida que no haya un entrenador, seguirá. Estamos agradecidos de él, no es fácil lo que le pedimos, se complicó con la pandemia, lo de los jugadores y ahora no fuimos capaces de presentar un juego atractivo y, de paso, tuvimos malos resultados. Pero eso no cambia en nada la opinión que tenemos de Gualberto y su cuerpo técnico. Esto se guía por los resultados y están ahí”.

Finalmente, el periodista dijo de los gritos y lienzos en su contra que “nadie lo pasa bien. Quiero creer que ningún director lo está pasando bien y que estamos amargados. El presidente le dedica tiempo, energía, pasión que tiene y que es evidente más que la que tengo yo, lo pasa peor. Así y todo hablamos a diario y lo veo con mucho entusiasmo, muchas ganas y energía para salir adelante. Estamos en un momento muy complejo. Entendemos que los hinchas lo tienen claro y se manifiestan. En lo personal, no tengo problemas en que la gente se manifieste, que ponga todas las diferencias que tienen con las situaciones. Estoy contra la violencia, pero manifestarse y decir ‘no nos parece, no estamos contentos’, no tengo ningún inconveniente. Es más, me llegan correos y los contesto. Los hinchas están en todo su derecho, no le veo drama mientras no haya destrozos ni violencia. Todo el mundo tiene el derecho a expresarse. Los que creemos en el valor de la democracia lo valoramos. Es mi opinión, no la del directorio. Si alguien me tiene que decir algo, lo acepto. Las cosas están lejos de lo que le queremos entregar a la gente”.