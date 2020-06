Marcelo Espina ratifica a Gualberto Jara como entrenador de Colo Colo hasta fin de año

Pese a la danza de nombres para reemplazar a Mario Salas en la banca de Colo Colo, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, confirmó este jueves que el entrenador hasta fin de año será Gualberto Jara.

El paraguayo asumió el interinato apenas fue despedido el Comandante, y no obstante el coqueteo directo que hubo con Gustavo Quinteros, finalmente el guaraní seguirá en la dirección del cuadro albo.

"La decisión está tomada. Si ratificamos al entrenador no tiene nada que ver con la pandemia. No porque mañana empecemos a jugar va a cambiar nuestra opinión, no estaríamos claros de lo que pretendemos", aseguró Espina en Radio Cooperativa.

Gualberto Jara entrenador de Colo Colo (Agencia Uno)

El Cabezón agregó que "el club y yo, como gerente deportivo, tomamos la decisión y Gualberto y su cuerpo técnico se van a mantener".

Espina afirma que Colo Colo ha tenido una sola línea en este tema, y que "desde que se cerraron las fronteras fuimos enfáticos en decir que no buscábamos más, empezaron a surgir nombres en los medios, pero no producto de lo que estábamos haciendo, así que ratificamos al cuerpo de Gualberto".

El ex volante albo también aclaró el contacto que tuvo con Gustavo Quinteros.

"Después de la salida de Mario Salas, una semana o diez días, lo llamé por tléfono, lo conocía porque lo había entrevistado en ESPN, pero tenía un compromiso con Tijuana, dijo que le encantaría, pero no era el momento. Ahí quedamos", cerró.