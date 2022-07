Pablo Solari fue presentado como refuerzo de River Plate en conferencia de prensa, en la que manifestó que la intensidad del Millonario era mucho mayor "en comparación a donde estaba”. Aunque sus dichos levantaron algunas molestias, el preparador físico de Colo Colo manifestó que no hubo ninguna mala intención.

Colo Colo no se hace problema por las declaraciones de Pablo Solari: "No lo dice con mala intención ni con polémica"

Pablo Solari ya es jugador de River Plate. El ex atacante de Colo Colo fue oficializado este lunes como nuevo refuerzo millonario y un día después fue presentado en conferencia de prensa junto a su nuevo entrenador, Marcelo Gallardo, y los recién llegados Rodrigo Aliendro y Miguel Borja.

El Pibe confesó a los micrófonos argentinos que lloró cuando supo la noticia de su arribo al elenco trasandino y que era un sueño familiar vestir la camiseta de River. Pero una de sus declaraciones levantó algunas molestias: cuando hizo la comparación con Colo Colo.

"Para mí jugar en River es todo, le tengo un aprecio muy grande a este club desde chiquito. Es muy intenso todo, cambia mucho. Lo viví en estos dos días de entrenamientos y es todo muy intenso en comparación a donde estaba”, manifestó el Pibe este martes.

Para Marcelo Barticciotto, las palabras fueron algo despectivas, aunque desde Colo Colo no se hacen problemas. El preparador físico albo, Hugo Roldán, manifestó a Radio Cooperativa que los dichos del Pibe no traen malas intenciones y que entiende que el nivel de intensidad de River es muy alto.

"Pablo Solari es un pibe muy bueno y no lo dice con mala intención, ni con polémica", partió diciendo el PF albo. "Cuando recién llegó, no soportaba 50 minutos, y eso que venía del fútbol argentino. Vino a un equipo grande de Chile y no podía sostener esa intensidad. Fue creciendo, se fue formando, fuimos haciéndolo crecer en lo físico, lo técnico y lo táctico. Terminó siendo lo que es y vendido a uno de los equipos más grandes de América”, continuó.

"Entiendo lo que dijo, porque River es intenso en todo, en el día a día. Tengo la suerte de ser amigo de Franco Armani, de haber tenido a Matas Suárez, a González Pires, a Milton Casco, entonces tengo el acercamiento de lo que dijo Pablo, del día a día, de la gente, del mundo River, que es muy intenso", añadió.

"De ahí lo tomo yo, no solamente de los entrenamientos. Si hablamos deportivamente, River tiene dos, tres y hasta cuatro jugadores por puesto. Todos quieren jugar y eso hace que la competencia sea muy intensa y muy grande", cerró.