Luego de la declaración del Pibe en la que comparó la intensidad de las prácticas del Cacique y las de River, el Barti reprobó la manera que tuvo para eso. "No lo encuentro nada grave, pero hay cuidar las formas", dijo el histórico "7" del plantel campeón de la Copa Libertadores 1991.

Marcelo Barticciotto critica a Pablo Solari por la forma de referirse a Colo Colo en su presentación en River Plate: "Me pareció despectivo"

Pablo Solari poco a poco deja atrás su estadía en Colo Colo. Ya fue presentado ofiialmente en River Plate, donde tuvo un par de prácticas bajo la tutela de Marcelo Gallardo, quien tiene confianza en el arribo del habilidoso extremo de 21 años . "Se veía de afuera que es muy intenso todo, que cambia mucho. Lo viví en estos dos días de entrenamientos con el grupo y es todo muy intenso en comparación a donde estaba", manifestó el Pibe en su primer contacto con los medios de comunicación como refuerzo de los Millonarios.

Esas palabras no cayeron muy bien en uno de los ídolos más grandes que tiene el Cacique: Marcelo Barticciotto, quien en su rol de comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, reprobó la manera que tuvo el jugador oriundo de Arizona de referirse al club donde llegó como un desconocido y se fue como un futbolista muy querido por la hinchada.

"Hay que cuidar las formas, quizá puede llegar a tener razón", dijo el Barti en el inicio de su análisis. "Todo se sabe ahora, yo entiendo la juventud, tampoco lo encuentro nada grave, pero me parece que hay cosas que deben cuidarse", aseguró el histórico "7" del equipo de Mirko Jozic que conquistó la Copa Libertadores de América en 1991.

A todo eso, el ex DT de los albos, puesto en el que también campeón, le añadió que "Me pareció un poco despectivo cuando dijo que 'es más intenso que donde estaba'. Donde estaba era Colo Colo, hoy se sabe todo. Antes uno podía declarar cualquier cosa y tardaba un año o dos en llegar la declaración. O no llegaba. Hoy se sabe todo", cerró Marcelo Barticciotto.