El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, aseguró que el plantel y cuerpo técnico no piensa en las próximas elecciones del directorio de Blanco y Negro, que pueden significar el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia.

El bloque de Aníbal Mosa volvió a forzar elecciones dentro de Blanco y Negro. Con la renuncia de Fernando Arab, la concesionaria que rige a Colo Colo se ve nuevamente obligada a escoger un nuevo directorio, lo que puede terminar en la salida de Alfredo Stöhwing y el regreso de Mosa a la presidencia.

El próximo 21 de abril es la fecha designada para la elección de directorio, sólo dos días después de que Colo Colo enfrente a Monagas por Copa Libertadores. Sin embargo, dentro del plantel y cuerpo técnico prefieren mantenerse al margen de los temas dirigenciales y seguir enfocados en lo deportivo.

Así lo afirmó Gustavo Quinteros en conferencia de prensa. "No afecta. Desde que llegamos en 2020 hemos solucionado todos los inconvenientes que había entre plantel, jugadores y dirigentes. Hoy el club hace más de dos años que funciona de forma excelente, en el vestuario no hay inconvenientes", afirmó.

"Estamos enfocados en la parte deportiva, los jugadores saben que no deben preocuparse de otra cosa que no sea esa. Todo lo dirigencial no está en nuestro día a día, es un tema que lo solucionan y arreglan dirigentes, nosotros nos enfocamos en lo que nos corresponde", continuó.

Tampoco piensan en un posible regreso de Mosa, quien estuvo en la presidencia durante la difícil campaña en que Colo Colo estuvo cerca del descenso. "No puedo opinar, porque mi trabajo está enfocado en mejorar al equipo", aseguró el estratega.

"Lamentablemente se hicieron cambios en en plantel que no esperábamos, yo sigo pensando las 24 horas en cómo jugar mejor y el equipo llegue a un nivel superlativo", complementó.

"De lo dirigencial se encargan los directores, a nosotros no nos falta nada, es un club ordenado. Venimos, entrenamos para jugar y darle a la gente la alegría que merece. El resto de elecciones es algo que no nos corresponde opinar", cerró.