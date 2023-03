Más de una semana ha pasado desde se disputó el aburrido Superclásico que protagonizaron Colo Colo y Universidad de Chile, sin embargo ese partido está lejos de dejar de jugarse, aunque esta vez es bastante lejos de la cancha. Tiene que ver más bien con lo legal y reglamentario.

Y es que el pésimo comportamiento por parte del público presente en el Monumental generó una serie de acusaciones cruzadas por parte de ambos equipos, que tienen al estadio en medio de investigaciones y un posible castigo deportivo por parte del Tribunal de Penalidades de la ANFP.

Es por eso que este lunes, Alfredo Stöhwing, se reunió este lunes con el Fiscal Regional (s) de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Felipe Díaz, para entregar antecedentes de las imágenes del estadio.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el madamás de Blanco y Negro, señaló que "espero que no sea castigado (el Monumental), realmente no veo razones para eso. Sí me parece que hay ciertos sectores del estadio que deberían entrar en una revisión especial y a lo mejor no tener público por algunas fechas hasta esclarecer más los antecedentes".

“Si uno mira el comportamiento del resto del público, este fue bastante razonable, hubo situaciones difíciles, con mucha bengala, pero espero que no provoquen este daño enorme, deportivo, financiero e institucional al club. Espero que no se castigue”, agregó.

“Tenemos 32 cámaras y entregamos bastantes antecedentes para perseguir a los responsables de estos desórdenes, que esperamos que se pueda materializar", destacó.

Stöhwing también señaló que "tenemos a varias personas individualizadas, le entregamos estos antecedentes y él se comprometió amablemente para tratar de hacer un esfuerzo especial para de una vez por todas erradicar a estos antisociales del estadio”.

Por último el dirigente manifestó que "estamos tratando de recabar la máxima cantidad de antecedentes para evitar esto en el futuro, pero nos tiene que ayudar la autoridad para detener a estos antisociales, no tenemos la especialidad para andarlos persiguiendo".