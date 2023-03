La gran figura del fin de semana fue Leandro Requena, el arquero de Cobresal que anotó un histórico gol de arco a arco en la victoria minera sobre Colo Colo. Un hito que puede incluso convertirse en récord Guiness por la distancia del remate en el estadio El Cobre de El Salvador: 101 metros.

"Todavía estoy viviendo una locura. Casi sin quererlo se dio la circunstancia de ese gol, que incluso puede batir un récord mundial... habría que pedir el diploma y sería muy lindo en lo personal, para el club y para el futbol chileno Por eso estoy standby, no puedo caer de lo que pasó el otro día", resume el cordobés de 35 años en diálogo con Redgol en La Clave.

Por eso, recuerda cada detalle de la acción. "Traté de sacar rápido, como hemos hecho tantas veces acá en El Salvador, tratando de agarrar mal parado al rival. Y esta vez tuve la fortuna de que le pegué mal, más fuerte de lo normal, y que el bote ayudó un poquito para que se diera lo que se dio", reconoce el golero que llegó en 2020 al fútbol chileno.

Pero en medio de la satisfacción personal, Requena no pasa por alto a la víctima de su pegada: el arquero colocolino Brayan Cortés, que sufrió la histórica anotación y luego recibió las críticas: "Es una locura, porque el gol fue prácticamente involuntario. Me parece injusto el trato que han tenido algunos con Brayan, comentarios que he visto, porque fue la figura".

El argentino apoya a su colega. "Evitó por lo menos tres goles y cada vez que le tocó defender a la selección lo hizo muy bien. Es el futuro del arco de Chile con (Cristóbal) Campos y (Gabriel) Castellón. Quiero hacer el paréntesis para darle el apoyo. Goles nos vamos a comer todos hasta el día del retiro, circunstancias como la de Brayan son normales", advierte.

Requena se queda con la actuación de todo el equipo y valora el repertorio del conjunto legionario. "Tenemos extremos rápidos, nos sentimos muy cómodos esperando y saliendo de contra y el gol de Guillermo Pacheco al inicio nos facilitó la tarea. No recuerdo menos de cuatro o cinco salvadas de Brayan, el primer tiempo pudo terminar e una goleada histórica", completa.