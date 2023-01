Un duelo para la historia es el que jugarán Colo Colo y Magallanes por la Supercopa de Chile. Y en este caso no es un decir, como suele agrandarse en otros casos. Y cómo no, si se trata de dos clásicos rivales, separados pero con una historia en común y que además no se ven las caras hace casi 31 años.

Por lo mismo, desde el Cacique ya palpitan el duelo ante el Manojito de Claveles. Tanto Esteban Pavez como Gustavo Quinteros se encargaron de analizar el duelo que sostendrán ante el equipo de Nicolás Núñez, avisando que no se tratará de un rival fácil ni mucho menos, pero que esperan poder levantar otra copa en el ciclo de Quinteros.

Este último, en señaló que "Colo Colo siempre debe jugar al máximo, para ganar", agregando que "creo que va a ser un partido lindo porque los dos entrenadores tenemos ideas ofensivas similares. Eso siempre genera un espectáculo mejor para la gente."

Eso sí, avisó que en la pretemporada en Argentina el equipo "ganó tiempo y entrenamiento. Pero por sobre todo conseguimos hacer partidos amistosos contra equipos de primera división en Argentina que te exigen siempre al 100%. Son partidos de Copa Libertadores".

Pavez y el ingrediente distinto

Esteban Pavez, por su parte, señaló que el duelo "tiene un ingrediente distinto por ser Magallanes, pero más allá de eso juegan bastante bien. Vi un par de partidos de su campaña y eran el mejor equipo que jugaba en la Primera B. Nosotros no estamos confiados, sabemos que tenemos que llegar de la mejor forma y por eso nos estamos preparando en Argentina".

Además, agregó que la Supercopa "es nuestro primer objetivo del año. Queremos darle un título más a esta institución y estamos preparándonos para es".

Además reflexionó sobre los trabajos en Argentina, manifestando que "en la pretemporada es cuando uno trabaja fuerte, en doble jornada, obviamente uno a veces está cansado, pero estos son los entrenamientos que nos van a llevar a hacer un gran año, tanto en lo futbolístico como en lo físico. El año pasado marcamos diferencia en eso y sabemos lo importante que es y por eso le damos hincapié".