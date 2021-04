Rodrigo Herrera es tajante por el fuerte castigo a Matías Zaldivia en Colo Colo: "Suena exagerado"

El defensor argentino Matías Zaldivia por fin estaba tomando confianza y regularidad, luego de recuperarse de su larga lesión, y estaba siendo titular en la defensa de Colo Colo.

Ahora el defensor central deberá estar tres partidos fuera de las canchas, debido a que fue suspendido por el Tribunal de Disciplina tras su expulsión en el partido ante O'Higgins, por su violenta entrada contra Matías Cahais.

En el entorno albo han reclamado mucho por el largo castigo, situación que analizó el conductor de RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera, quien considera muy larga la pena que deberá cumplir el jugador.

"Salió el castigo por la acción de Zaldivia contra Cahais, le dieron tres fechas a Zaldivia, se va a perder el Superclásico, pero ahí entra un debate sobre el criterio, porque tres fechas suena exagerado, haciendo una análisis comparativo", dijo en primera instancia el periodista.

Zaldivia se pierde los próximos tres partidos - AgenciaUno

"Tres fechas le dieron a Martínez por el codazo a César Fuentes que terminó con fractura nasal, tres fechas le dieron en el torneo pasado a Sebastián Pol cuando fracturó al Catuto Rebolledo, y ahora le dan tres fechas a Zaldivia, en una acción que fue imprudente, que a lo mejor merecía dos, pero ojo, no dejó lesionado a nadie, ese es el punto, me gustaría saber cuál es el criterio que aplica el tribunal”, agregó con firmeza Herrera.

El comentarista y ex jugador Cristián Basaure también analizó la situación, explicando que por la violencia de la jugada el castigo para él no es descabellado.

"Son buenos los ejemplos que pusiste, yo creo que es muy difícil encontrar criterios uniformes en cualquier ítem en el fútbol. Uno dice que los árbitros en una jugada tienen que unificar criterios, y es muy difícil, porque son personas distintas, que esté con el librito. El fútbol es interpretación, no es blanco y negro. El criterio podría ser si hubo un lesionado en una jugada, tres partidos, ahora si nos vamos al reglamento es roja directa por dos partidos. Si lo analizas bien es una jugada tremenda, porque no lo lesionó por suerte, por la posición del jugador. A mí me parece que no es una locura el castigo", expuso el ex Santiago Morning.

Lo cierto es que Matías Zaldivia se pierde los próximos tres partidos, generando un nuevo dolor de cabeza para el entrenador Gustavo Quinteros.