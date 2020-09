Marcelo Espina aparece después de meses: evade pregunta sobre una renuncia e intenta justificar el papelón de Colo Colo

Después de meses de silencio, el gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, decidió hablar vía telemática con los medios donde se aceptó una pregunta por periodista, sin opción de contrapreguntar, y donde justificó el comunicado de Blanco y Negro manifestando que fue la autoridad sanitaria la que suspendió el partido y no ellos, como fue indicado más tarde por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

“Recibimos a las 10:38 de la mañana del día de hoy un correo de la ANFP en el cual nos dice que el partido se suspendía porque la autoridad sanitaria así lo indicaba ya que, como saben, una persona de la delegación que viajó a Brasil arrojó positivo por Covid. Esa es la información que tuvimos y nos acogimos a lo que nos envió la ANFP”, aseveró.

Asimismo, explicó que “la planificación de este partido la armamos hace tres semanas, no en los últimos días. Cuando Conmebol nos programa los partidos se hizo la planificación. Después imaginar que van a suceder algunas situaciones es difícil de aventurar. Teníamos todo planificado: avión, traslados, hoteles reservados y cancelados. Todo eso se hizo hace tres semanas. Después todo lo de las últimas horas son situaciones que no podemos manejar. Estamos viviendo una pandemia, fuimos a un país que es de los principales afectados y se tomaron las medidas, pero uno no sabe cómo se puede contagiar”.

“Para los partidos en la Región Metropolitana o en las cercanías, los equipos no pueden concentrar. Por lo mismo, el equipo fue citado a las 9:15 de la mañana, llegaron todos como correspondía, se hizo la charla técnica y a las 10:38 de la mañana recibimos este correo de la ANFP que nos decía que el partido se suspendía. El cuerpo técnico hizo todo el mecanismo normal previo a cada partido: citados una hora y 45 minutos antes al estadio y después toda la previa a un partido”, abundó.

Sobre el silencio mantenido, manifestó que “yo hablo en los momentos que se requiere hablar. No creo que sea conveniente hablar seguido. De mi situación, tengo contacto permanente con el directorio, fundamentalmente en las reuniones y de forma esporádica. Son conversaciones sin ningún tipo de problemas y normales”.

El Monumental quedó listo para recibir a Colo Colo y Antofagasta, pero no se jugó. | Foto: Agencia Uno

Cerrando el tema, insistió en que “la vuelta desde Brasil fue el jueves por el descanso de los futbolistas. Esta programación se hizo hace más de tres semanas, no hace tres días. Hay que diferenciar también, se mezclan las cosas. Una cosa es que regresamos de Brasil y se hizo el PCR al día siguiente. Donde nos pudimos perjudicar, fue en no entrenar el viernes. Es lo único, pero no tiene ninguna relación respecto a la suspensión del partido. Eso es por un resultado positivo de una persona de la delegación y por una decisión sanitaria. Son dos cosas diferentes”.

De entrenadores, ni hablar; de renunciar, menos



Consultado si ha estado en conversaciones con algún DT para relevar a Gualberto Jara, fue enfático. “No hemos conversado con entrenadores. Se los manifesté varias veces desde que llegué. Cuando contratamos a (Mario) Salas, esperamos que el entrenador anterior dejara su cargo y cuando salió él, me demoré una semana en volver a contactarme con algunos entrenadores hasta que vino lo de la pandemia. Hoy estamos compenetrados en poder afrontar el partido del día martes, que es muy importante, estamos en un grupo muy parejo donde seguimos dependiendo de nosotros, nos queda un partido de visitante y de local e, independientemente de lo que pase el martes, nuestras chances de seguir avanzando en la Copa Libertadores están relacionadas al último partido ante Wilstermann en Santiago”, manifestó.

De paso, comentó del sentir de los hinchas que “estamos dolidos, no lo pensábamos, tenemos un plantel y un grupo de jugadores de muy buena calidad y nos preocupa, pero también somos conscientes de la capacidad de todos los jugadores, que vamos a revertir esto y vamos a crecer en la tabla, no tenemos ninguna duda. Pero nuestra preocupación es igual a la de la gente”.

¿Renunciará? ¿O qué tiene que pasar para que renuncie? “Es normal que la gente tenga opiniones, es hay que entenderlo y saberlo. Pero la gente se manifiesta por resultados, es entendible. Eso es todo, sigo trabajando con el mismo profesionalismo de siempre y tratando de mejorar algunas cosas que pude haber hecho mal, pero consciente que hago todo con seriedad y transparencia”, lanzó la evasiva ante la pregunta.

Para concluir, dijo de la demora de los partes médicos que “evaluamos cada una de las situaciones, fundamentalmente con los que se van lesionando y hasta que no tenemos el parte médico, no podemos informarlo. Cometeríamos un error si apenas un jugador se lesiona salimos a dar una explicación. La prensa hace que las cosas salgan antes de lo normal, pero no podemos manejarlo. A medida que tenemos la información, la vamos dando. No hay ninguna intención de ocultar nada”.