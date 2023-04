El ex jugador de Colo Colo analizó el rendimiento de Pizarro a horas de enfrentar a Monagas en la Copa Libertadores 2023.

Colo Colo sale a la cancha del Estadio Monumental para vivir su segundo partido copero en este 2023, recibiendo desde las 21:00 horas a Monagas de Venezuela por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

Uno que nuevamente recibirá una camiseta de titular en esta noche será Damián Pizarro, delantero formado en Colo Colo que sorprendentemente se ganó su lugar en el equipo de Gustavo Quinteros por sobre Darío Lezcano y Leandro Benegas, los dos refuerzos en esa zona que llegaron para este año.

Manuel Neira, uno que supo romper varias veces redes con la camiseta de Colo Colo, aconsejó al joven delantero de cara a este importante duelo copero en el Monumental y ante miles de hinchas albos.

Manolete señaló en charla con ADN Radio que “Damián Pizarro tiene todo para triunfar en el fútbol. Posee mucha fuerza, técnica y calidad. Si él quiere puede ser el delantero titular de Colo Colo ahora y para un largo tiempo”.

“Que se coma la cancha y que disfrute, porque que está en el mejor equipo de Chile. Que tenga la tranquilidad de eso. Sé que hay jugadores dentro del plantel que lo ayudarán para que tenga la madurez suficiente para quedarse con el puesto”, agregó.

Por úlitmo, uno de los grandes delanteros formados en Colo Colo advirtió que “es difícil que no se maree, quizás no está preparado. Ojalá lo puedan preparar bien, tiene mucha calidad y futuro. No solamente Colo Colo se lo merece, sino que la Selección Chilena en el futuro”.

Pizarro ha jugado cuatro partidos en este 2023, siendo tres por el torneo local y uno por la Copa Libertadores. Ya lleva un gol convertido y tempranamente se transformó en una de las armas más peligrosas en el Colo Colo de Quinteros.