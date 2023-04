Gabriel Suazo volvió a reencontrarse con la gente chilena, luego de realizar una nueva transmisión en su canal de Twitch. Y los hinchas colocolinos fueron los que más le escribieron, sobre todo preguntándole por una promisoria figura que encandila por la fuerza que muestra en cada partido: Damián Pizarro.

El lateral izquierdo del Toulouse de Francia aseguró que lo exhibido en estos primeros partidos con la camiseta de los albos no es nuevo para él, pues le tocó verlo el 2021 y en ese momento encontró que era un futbolista atípico para el medio nacional.

"A mí me sorprendió mucho cuando jugó Damián por la pandemia, cuando no pudimos jugar contra Audax Italiano por el tema de los contactos estrechos. Ahí jugó Damián y me sorprendió mucho, porque nosotros ahí no lo conocíamos", confesó el zurdo.

Agregó que "es un muy buen jugador, yo lo conozco de hace tiempo", confesando que "empezó a entrenar con nosotros y es pura potencia, muy bien".

Tiene claro eso sí Suazo que "le queda mucho", aunque su deseo es que Gustavo Quinteros le entregue confianza para que pueda desarrollarse en el equipo. "Al final lo más importante es que siga jugando, haga goles y que la rompa", añadió.

En ese sentido, le manda un recado y un consejo como ex capitán de Colo Colo, entendiendo que no todo es lo que ocurre adentro de la cancha. "Lo más importante es la cabeza, cómo se maneja el tema de los jugadores jóvenes en el club, es lo más importante", confesó Gabi.

Pizarro tendrá la posibilidad de ser titular ante Universidad Católica este sábado, en el estadio Santa Laura, en lo que será su primer clásico. El enérgico ariete, que ya lleva un gol en el torneo, le ganó la pulseada por el puesto a los refuerzos Leandro Benegas y Darío Lezcano.