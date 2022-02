Juan Martín Lucero, Esteban Pavez y Cristián Zavala son los tres refuerzos de Colo Colo para la temporada 2022, pero puede llegar uno más, porque el Cacique está a punto de dejar partir a otro delantero.

Primero se fueron Iván Morales a Cruz Azul y Javier Parraguez a Sport Recife, mientras que ahora el venezolano Christian Santos tiene la opción de partir a Deportivo Cali de Colombia.

La partida del zurdo obliga a Blanco y Negro a ir a buscar a otro delantero, y el apuntado es Matías Donoso, quien se encuentra haciendo la pretemporada con Deportes Temuco, preparando el torneo de Primera B.

El potente atacante conversó con RedGol acerca de la opción de llegar al estadio Monumental, y en primera instancia indicó que no sabe mucho, pero luego se abrió al decir que sí existen conversaciones.

"No tengo idea, me mandaron algo, pero no estoy al tanto de esa negociación todavía", dijo en primera instancia.

Luego el ex Cobresal indicó que "hay unas conversaciones, pero nada claro todavía. Es bonito sonar en Colo Colo, pero yo todavía no tengo nada claro, no sé lo que se está hablando, no puedo decir que hay algo concreto como para ilusionarme".

Colo Colo busca a un delantero chileno para que sea la alternativa de Juan Martín Lucero y Luciano Arriagada, en el caso de que parta Christian Santos a Colombia.