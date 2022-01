Christian Santos busca una nueva oportunidad en Colo Colo. Tiene contrato y siente que no pudo demostrar sus condiciones al llegar con el segundo semestre corriendo, lo que le jugó en contra en lo físico. Por lo mismo, ha dejado todo en la pretemporada y se anotó con un par de golazos en las prácticas y en un amistoso a puertas cerradas, pero no apareció en los partidos más formales ante Universidad de Chile y Boca Juniors por el Torneo de Verano.

¿Qué pasó? Gustavo Quinteros fue bastante claro. “Santos empezó bien con Fénix, hizo un gol, pero tuvo una molestia en el gemelo en los trabajos y no pudo estar al cien por cien. Como él hubo otros que no estuvieron bien físicamente. Los que tuvimos en cuenta fueron los que mejor estuvieron en lo físico y lo futbolístico, no tuvieron inconvenientes de lesiones. Los demás que no jugaron mucho fue por un tema físico, futbolístico o anímico esperando alguna posibilidad de salida”, recalcó a Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Asimismo, el DT de Colo Colo manifestó que “para mí es fundamental que el jugador no se relaje. Por eso hablaba que el que no esté al cien por cien por un tema futbolístico, físico o anímico prefiero que juegue el que esté bien. Me ha ido bien así, he conseguido tener a disposición jugadores expectantes que están muy bien y pasa que cuando el que juega afloja, entran bien”.

“Al estimular la competencia, el jugador crece más. La idea es darle la oportunidad también a los que la merecen, trato de darle la oportunidad a todos los que merecen jugar y que hagan todo el trabajo que pedimos tácticamente, que lo individual sea fundamental para el funcionamiento del equipo”, completó.

Finalmente, Quinteros dijo que “el año pasado lo hicimos el 80 por ciento de la temporada, jugamos bien, muy bien. Tenemos que lograr en esta temporada jugar el 100 por ciento bien, no bajar el rendimiento y mantener la regularidad, cosa que no nos pasó por distintos motivos en 2021. Con dos por puesto en un nivel bueno o parejo, pasa eso”.

Otro factor en contra de Christian Santos son los cupos de extranjero. Si bien Pablo Solari aún puede ser inscrito como Sub 21, lo que da la opción de tener seis foráneos en la planilla, a la hora de armar la citación sólo pueden ir cinco y son todos titulares: el mismo Pibe, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.