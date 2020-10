Jorge Valdivia irrumpe pierna en ristre y masacra a Harold Mayne-Nicholls por polémica con Zaldivia: “Cola larga”

Matías Zaldivia denunció, a través de su representante, que Colo Colo no le está pagando la totalidad de su sueldo tras lesionarse, toda vez que lo debieron pasar a su isapre con licencia como cualquier trabajador que sufre un accidente laboral. ¿El problema? El pago de este tipo de trámites tiene un tope que dista muchísimo del sueldo que tiene acordado el defensor con Blanco y Negro (ByN) y ahí se origina todo el problema.

Por su parte, desde el Monumental se defienden “culpando” al Sifup, toda vez que el gremio exigió una investigación de la Dirección del Trabajo cuando pasaron al plantel por la Ley de Protección al Empleo y una de las multas que se le cursó a ByN fue por no pasar por la isapre por accidente laboral a Iván Morales como cualquier otro trabajador, obviando las diferencias que puede haber entre el sueldo pactado de un futbolista con el tope del pago de una licencia, que bordea los 2 millones de pesos.

En resumen, desde Pedrero estimaron que era mejor que no los multaran en esta ocasión haciendo todo como lo había indicado la Dirección del Trabajo, pero la bomba mediática les estalló tras la queja en tono de denuncia que hizo el representante de Zaldivia, Matías Mayo, manifestando que no le están pagando todo lo acordado.

En medio de todo este fuego cruzado, salió un amigo del defensor al baile desde México: Jorge Valdivia, quien se fue también peleado con Blanco y Negro y le cargó los dardos al gerente general de la concesionaria, Alejandro Paul, por firmar el comunicado que sacaron con respecto al tema y también hizo bolsa a Harold Mayne-Nicholls.

“Ahí está uno de los verdaderos cánceres del club. El señor que firma el comunicado. Hay otros más y pasan piola”, disparó de entrada en Twitter en relación a Paul acompañando su escrito con el comunicado de ByN.

Ahí está uno de los verdaderos Cánceres del club. El señor que firma el comunicado.hay otros más y pasan piola. Hay uno q vive d lo q hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso.pero después no se que habrá hecho para estar en una institución tan grande. No entiendo https://t.co/zzkfi4POdp — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) October 28, 2020

“Hay uno que vive de lo que hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso, pero después no sé qué habrá hecho para estar en una institución tan grande. No entiendo”, prosiguió en clara alusión a Mayne-Nicholls.

Finalmente, Valdivia se preguntó “¿por qué tanta fuerza ese señor dentro de la institución? No entiendo nada para sustentarse en el tiempo (sic). Además de ofrecerle amistad a algunos sectores del periodismo. No he visto pedir la salida de ese señor siendo igual o más responsable que el resto. Cola larga”. Lo último en relación a que una vez los llamó “ratas” tanto a él como a Aníbal Mosa.

Pq tanta fuerza ese señor dentro d la institución no teniendo nada para sustentarse en el tiempo.Además de ofrecerle amistad a algunos sectores del periodismo .

No he visto pedir la salida d ese señor siendo igual o + responsable que el resto. Cola larga — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) October 28, 2020

Mientras, Gustavo Quinteros prepara el partido de Colo Colo ante Everton de este miércoles con un camarín, otra vez, convulsionado y con la urgencia de sacar puntos para evitar el descenso.