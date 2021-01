Jorge González revoluciona las redes con la camiseta de Colo Colo: “Amo a los equipos chilenos, ¡a todos!”

Jorge González, además de su tremenda trayectoria musical y mensaje social que lo tiene posicionado entre los grandes artistas históricos de Chile, tiene otro amor: el fútbol.

Así lo ha demostrado a través de los años. Reconocido hincha de Unión Española, el músico lució durante largos años en su bajo las insignias de equipos como el de sus amores, Everton, Santiago Wanderers, Audax Italiano, O’Higgins, Rangers, Santiago Morning y Cobreloa.

No obstante, pese a ser un hispano declarado, no tiene problemas en mostrar su apoyo a otros elencos. Y así lo hizo hace unos días con Deportes Iquique, luciendo la tricota de los Dragones, a la que ahora sumó una más: la de Colo Colo.

Sonriente, Jorge González luce la enseña del Cacique en su Instagram oficial con una clara frase. “Amo a los equipos chilenos, ¡a todos!”, manifestó el crack.

Consultado en su momento por radio ADN sobre su lado de “futbolista”, el músico manifestó que en Los Prisioneros era “el mejor”. “De los tres, yo, por supuesto (risas)… Éramos todos malos. Me metía a las pichangas, pero no me dejaban jugar mucho, no era bueno. Pero era entusiasta. Nunca fui bueno para los deportes”, aseveró entre risas en aquella entrevista.

Asimismo, y para cerrar, recordó su devoción por Carlos Caszely, a quien le dedicó un tema. “Es un groso. Aunque le hiciera goles a la Unión. Era un jugador increíble”, recordó añadiendo que uno de sus favoritos en los hispanos era “Hugo Berly, era groso el pelado”.