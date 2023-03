Ex novia de Jorge González dio declaraciones en sus redes sociales acusando al intérprete nacional de violencia durante la relación. Revisa sus dichos, en la siguiente nota.

Ex pareja funa a Jorge González por maltratos: "es horrible guardarse algo así y ver como todos defienden"

Hace unos días, las redes sociales estallaron por las declaraciones de la ex pareja de Jorge González, conocida como Dani, quien acusa al vocalista de Los Prisioneros de recibir violencia por parte del intérprete chileno. Conoce en el siguiente título, sus dichos sobre el cantante.

Ex pareja de Jorge González lo funa por maltratos

En sus plataforma personal de Instagram, comenzó a expresarse la joven.

En primera instancia la mujer aclaró que no le interesa tener más seguidores en su perfil. “Chiquillos si yo quisiera seguidores cerraría la cuenta que yo misma cerré con más de 70 mil seguidores o simplemente nunca la hubiera cerrado, en uno de los momentos donde estuve más activa”, comentó.

“Si hablé de algo que me costo tanto tiempo hablar fue porque ayer la rabia me ganó y aunque sigan justificando al tipo por su plata, es real que la verdad libera. Si no hablaba ahora en algún momento lo iba a hacer, porque es horrible guardarse algo así y ver como todos defienden a un ‘ídolo’”, contó.

También explicó que no lograba definir o comprender la dinámica amorosa en la que estaba junto al líder de Los Prisioneros. “Sé que lo defendí muchas veces, ayer hablé de todo eso. Para mi nosotros estábamos bien y todos los demás estaban equivocados, me costó mucho darme cuenta que yo no merecía vivir así”, aseveró.

Por ese mismo lado, Daniela indicó que una de las razones por las que se fue de Chile y decidió emprender hacia Argentina fue la violencia que sufrió de parte de González.

“Apenas pude me aleje de ahí, los que me seguían en mi otra cuenta sabían que yo siempre hablaba de irme de Chile, hasta que por fin abrieron la frontera, perdí tres vuelos por la pandemia, bajo ningún punto fue fácil escapar”, reveló.

“Y aún sentía que tenía que ser ‘agradecida’ por vivir con él, yo misma justifiqué el maltrato, pero eso no significa que me tenga que callar para siempre o que no pueda darme cuenta de que estaba mal, porque para eso tuve que esperar a estar bien”, agregó.

Sobre todo el proceso emocional que conlleva pasar por estas difíciles situaciones, indicó que se siente más tranquila, ahora que expresó su verdad. “Fue demasiado tiempo tratando de entenderme y perdonarme por haber permitido que me maltrataran. Hace tiempo ya lo entendí y ayer por fin hablé, porque había gente atacándome a mi y defendiéndolo a él”, indicó.

“Por fin después de años pude sepultar el tema, por fin puedo estar tranquila porque siempre era ‘si la gente supiera’. Ahora que ya saben queda en la consciencia de cada uno”, sentenció.

La respuesta de Jorge González tras la funa

Según el reporte de La Cuarta, ADN quiso conversar con el cantante, recibiendo una seca respuesta.

“No me meto en cahuines”, expresó.