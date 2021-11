El ex guitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea, no la dejó pasar. Todo apunta a que se puso a ver la entrevista que Jorge González concedió a Mentiras Verdaderas y escuchó como lo desmintió en televisión abierta nacional sobre haberse reconciliado.

El ex líder de Los Prisioneros estableció en el programa de La Red que "no hemos hablado con Claudio, no hemos hecho ningunas paces, es algo que dice por decir algo no más".

A la mañana siguiente, un usuario de Twitter se burló de estos dichos, mientras el hashtag #JorgeGonzalezMV se ponía a la par con le de los comentarios sobre el debate presidencial; entonces, Claudio decidió reaccionar.

Claudio Narea: ¿Qué dijo Narea sobre Jorge González?

Narea partió lanzando un misil tan claro y certero que no dio pie a dudas: "Jorge miente".

Luego complementó: "no es un ataque hacia él esto que digo. Hablamos durante un mes, muchas veces. Estoy al tanto de muchas cosas de su vida y le deseo que le vaya bien".

En ese sentido reveló que han mantenido contacto en dos oportunidades, aunque "en todo caso me dijo que jamás reconocerá públicamente".

"Me contactó el 2016 (Miguel lo sabe) y ahora también. En todo caso me dijo que jamás reconocerá públicamente", reveló en un solitario tuit sobre el tema.