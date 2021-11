El ex líder de Los Prisioneros desbancó las declaraciones que su ex compañero hizo a mediados de octubre.

Jorge González reapareció en televisión para referirse a los más diversos temas, entre ellos su preferencia para las elecciones presidenciales y elogios tanto para Ben Brereton y Marcianeke. Pero como es usual, otro tema que salió al ruedo fueron las recientes declaraciones que hizo su ex compañero de banda Claudio Narea, quien aseguró que había arreglado sus diferencias y solucionado el quiebre de años en su relación.

A mediados de octubre, Narea le comentó a La Tercera que "con Jorge hemos hecho las paces. Esto es algo que no imaginé que podía suceder y ocurrió por motivación de él. Jorge desde hace tiempo tenía ganas de hablar conmigo. Hace cinco años me envió un correo muy breve y raro, que respondí y ahí quedó todo, porque no respondió más".

"Hablamos de cosas que nadie más que nosotros dos sabíamos. Fue un mes de conversaciones y en tono amistoso. La comunicación con él, en teoría, está abierta. Nosotros éramos muy amigos, sin embargo, él de pronto convenció a la gente que éramos enemigos", añadió Claudio.

Pero ahora en declaraciones a Mentiras Verdaderas este lunes, González desmintió la supuesta reconcieliación.

Jorge González: ¿Qué dijo de Claudio Narea?

El ex líder de Los Prisioneros fue tajante al establecer que "no hemos hablado con Claudio, no hemos hecho ningunas paces, es algo que dice por decir algo no más".

Y para meter más leña al fuego, González habló de lo que él mismo significó para la emblemática banda de San Miguel.

"Yo escribía todas las canciones y grababa todas las partes y se las mostraba a los muchachos y tocaban lo más parecido a eso, era como un dictador. Nunca me costó mucho en realidad. Es mejor si alguien la lleva", advirtió.

Eso, para luego añadir que "puede que sea como un colectivo, como Café Tacvba, que es fantástico, pero no siempre pasa. Generalmente hay un gallo que tiene buenas ideas y otros que son buenos para tocar. En este caso había uno que tenía buenas ideas y otros que eran malos pa tocar"