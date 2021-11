Jorge González reapareció en televisión para referirse a los más diversos temas, entre ellos las elecciones presidenciales que se registrarán el próximo domingo 21 de noviembre. En la oportunidad, definió a su candidato y descartó votar por quien considera que es "un poquito yellow".

Las declaraciones las hizo en conversación con Eduardo Fuentes, en entrevista exclusiva con el programa Mentiras Verdaderas.

En la oportunidad, el ex Los Prisioneros confesó que decidió hablar en televisión después de mucho tiempo, porque quería contarle a la gente que votará por Eduardo Artés, porque "prefiero un Mujica que un Bolsonaro".

Acerca de los puntos que lo atraen de sus propuestas de campaña, González sostuvo que "me gusta mucho la visión que tiene él de la importancia de ubicar la figura femenina en la sociedad y reconocerla, porque en el comunismo y la derecha no lo aceptan mucho, sino que lo miran como la compañera del hombre".

Jorge González: ¿Qué piensa del resto de los candidatos presidenciales?

El reconocido músico chileno contó que en las primarias de Apruebo Dignidad optó por Daniel Jadue, "pero ya se fue y ahora volvió Artés".

"¿Y Boric no te llena?", le cuestionó Fuentes. Ante lo que González sostuvo que "no mucho, un poquito yellow". Esto a propósito de que cree que Artés es el único representante verdadero de la izquierda.

En referencia a José Antonio Kast, las palabras de Jorge son de asombro, ya que considera "increíble que esté permitido que alguien facho, nazi y todo eso, sea candidato y más encima tenga posibilidades. Es como ciencia ficción".

Yasna Provoste "no me parece nada, otro muñeco del gobierno", dijo, y a Franco Parisi "no lo cacho".

Ante el escenario de que Artés no pase a segunda vuelta y la definición se proyecte entre Boric y Kast, González afirmó que el "peor es Kast, asi que habría que votar por el mal menor, Boric".