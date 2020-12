Javier Parraguez: "Hasta mi mamá que es de Colo Colo me critica, así que puedo esperar de los que no me conocen"

Colo Colo lo pasa mal en el Campeonato Nacional, porque está en el último lugar de la tabla de posiciones, sin embargo tuvo un leve respiro, ya que venció en la pasada jornada a Unión Española, lo que ayudó a que se acercara a sus rivales en la pelea por la permanencia.

Una de las figuras del Cacique ante los hispanos fue el delantero Javier Parraguez, quien marcó la apertura de la cuenta y molestó al defensor Harold Cummings, autor de un autogol, para que los albos sumaron tres puntos vitales.

El ex atacante de Huachipato ha recibido muchas críticas desde que se puso la camiseta blanca a comienzos de 2019, pero aquello no le incomoda, porque de hecho cuenta que su madre, fanática del club de Macul, también le reprocha cuando su rendimiento dentro de la cancha no es el mejor.

"Si leyera todo lo que sale, estaría vuelto loco. Soy muy autocrítico, tengo a mi mamá que es de Colo Colo, así que si me critica ella que voy a esperar de los otros que no me conocen. El problema es que muchas veces no te llegan críticas, te llegan insultos. Eso es muy distinto. Las críticas son buenas, yo las escucho", explicó Parragol en conferencia de prensa.

Javier Parraguez le anotó a Unión Española - AgenciaUno

Acerca de su tanto ante los hispanos también tuvo palabras y recordó su paso por Tercera División, donde defendió los importantes colores albirrojos de Provincial Talagante.

"El gol te da confianza para lo que queda, para poder afrontar estas 12 fechas que quedan. Ese paso por Tercera División te deja muchas enseñanzas, te hace fuerte. Juegas donde no te ve nadie y ahora es muy distinto. Es lindo ver esos pasos anteriores para valorar donde estás ahora", expresó.

La lucha por la tilularidad



Parraguez lucha por la titularidad con Nicolás Blandi, y pronto también lo hará con Esteban Paredes, quien espera volver a las canchas pronto. Sobre este motivo también habló el 9.

"Hay una linda competición, muy sana (por la titularidad). Es entretenido entrenar con jugadores que quieren lo mismo que tu; aportar, jugar de titular. Eso hace que el nivel vaya creciendo", indicó el artillero.

Por último, Javier Parraguez habló de la pelea por la permanencia, instancia inédita para Colo Colo, que nunca ha peleado por mantener la categoría, sino que lucha por títulos.

"Miedo no puede existir. Con mis compañeros estamos todos alineados en entregarse al 200% porque con el 100 no nos está alcanzando. Estamos últimos y no nos dimos cuenta cuando llegamos a esta posición", remató.

Colo Colo vuelve a la cancha este sábado, cuando visite a Universidad Católica, el súper líder del Campeonato Nacional.