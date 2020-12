Juan Manuel Insaurralde y el famoso bono: "Nunca pedimos ningún tipo de premio. No estamos en condiciones de pedir nada"

Colo Colo sumó una nueva polémica a principios de diciembre que tiene que ver con un posible descenso a Primera B. Según trascendió por la prensa, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, puso 300 millones de pesos sobre la mesa, a repartir entre los jugadores, como incentivo para mantener la categoría.

Esto despertó fuertes críticas de históricos del Cacique y el propio vicepresidente del club, Harold Mayne-Nicholls, confirmó que se trata de un bono para motivar a sus jugadores a ganar para zafar del descenso.

Sobre esto, Juan Manuel Insaurralde sacó la voz y aseguró que el plantel no pidió aquel bono: "De parte nuestra, del plantel, nunca pedimos ningún tipo de premio. Desde que llegamos somos empleados del club y nos comprometemos a entrenar y jugar. No exigimos nada. No estamos en condiciones de pedir nada".

"Obviamente estamos en una situación compleja y nadie se salva (de los comentarios), pero somos un equipo. Si no juego apoyaré del lado que me toque para que el equipo siga en alza y con confianza para salir de esto", añadió sobre las críticas que recibe el Cacique.

Por otro lado, el Chaco valoró el tiempo de descanso que tuvieron para preparar el duelo ante Antofagasta: "Nos vino bien este período para seguir trabajando, mejorando las cosas que se hicieron bien y para corregir errores. El equipo está bien, venimos con confianza y trabajando de la mejor forma".

"El equipo está enfocado en estas 10 finales y al que le toque jugar tendrá que dar el cien y un poco más para salir de abajo en la tabla. Estamos con el mismo compromiso de siempre. Vamos a luchar hasta el final", refrendó el zaguero.

Además, Insaurralde aprovechó la instancia para reafirmar su compromiso con el club: "Desde que llegué mi compromiso con el club siempre estuvo y va a estar. Algunos informan mal y dicen cosas que no corresponde. Podré jugar bien o mal, pero nunca que no quise estar".

"Pueden informar que uno juega bien, mal o regular, pero que digan que soy un traidor, que me quiero ir, que le deseo lo peor a Colo-Colo es todo falso. Estoy recontra agradecido con el club, estoy contento acá", complementó.

Finalmente, destacó el gran nivel de su compañero Maximiliano Falcón: "Al Uru lo veo muy bien (Falcón) y ha demostrado partido a partido que viene creciendo. Yo pienso que tiene mucho más para dar, así que estamos muy contentos con él. Es una excelente persona, suma mucho al grupo".