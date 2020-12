Harold Mayne-Nicholls confirma bono para jugadores y asegura que "no se acaba el mundo si Colo Colo desciende"

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, no había levantado la voz en las últimas semanas, que han visto como Colo Colo se mantiene colista de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y gran candidato al descenso.

Sin embargo, el periodista dio un paso al frente para explicar la situación que vive el cuadro albo, comenzando por el polémico bono que se le ofrecerá a los jugadores en caso de que el equipo se mantenga en Primera División.

"Para mantener la categoría hay que ganar y nosotros daremos un bono a los jugadores para eso, se ha hecho siempre en la historia. Lo cierto, es que si alguna vez nos toca jugar en otra división, nos trae serios problemas financieros", dijo el ex FIFA en DirecTV.

Pero la frase que más roncha sacó entre los hinchas fue cuando el dirigente pide poner en su contexto el riesgo de descenso del Cacique. "No se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en La Moneda. El país tiene problema más importantes", sentenció.

Con Paredes a la cabeza: Colo Colo recupera a cinco jugadores https://t.co/Cir5U9DEhm — RedGol (@redgol) December 29, 2020

Según Mayne-Nicholls, en Macul no se trabaja con otro guión que no sea la permanencia. "No tenemos un plan de contingencia si descendemos. Nosotros no pensamos eso, estamos con seguridad de que no sucederá, que nos mantendremos en Primera División", agregó.

Colo Colo se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos, cuatro menos que el penúltimo de la clasificación, Coquimbo Unido. Cabe destacar que perderá la categoría el colista y el equipo que lo anteceda disputará una final por la permanencia.

Colo Colo volverá a jugar el próximo domingo por el Campeonato Nacional, cuando visite a Antofagasta. Foto: Agencia Uno

Harold y Valdivia: "No soy amigo de los jugadores"



En cuanto a la coyuntura, Mayne-Nicholls se refirió especialmente al regreso de Jorge Valdivia a Colo Colo, después de que lanzara ácidas críticas en contra del dirigente y la gestión en general de Blanco y Negro.

Según Harold, "no tengo ningún problema con las críticas que hizo, menos para su regreso al club. Yo no soy amigo de los jugadores. He conversado con él. Nos saludamos. No tengo problemas. Queremos que nos ayude en nuestro presente".

Por eso, confirmó que no hubo acercamientos. "No le pedimos a Jorge Valdivia que retire el juicio que mantiene ante el club, es su derecho ante algo que piensa. Lo importante para nosotros es que pueda contribuir al club, por eso lo trajimos", subrayó el directivo.

En cuanto a la renuncia de Marcelo Espina a la gerencia técnica, Harold reconoció su sorpresa. "No esperaba la salida de Marcelo, incluso había hablado con él ese mismo día, fue algo muy inesperado. Los tiempos no fueron adecuados", puntualizó.

Jorge Valdivia regresó a Colo Colo y su aporte será clave en la lucha por la permanencia en Primera División

Harold se refirió al VAR, duramente criticado en 2020: "Mientras siga siendo como la caja negra de los aviones, donde sólo algunos pueden acceder, nada cambiará. Todos deben ver lo que está pasando en la revisión, hay que copiar lo que se hace en deportes como el tenis".

De todas maneras, aclaró que quieren evitar el conflicto. "Hablamos con (Gustavo) Quinteros sobre las declaraciones que hizo. Yo nunca he estado de acuerdo con ese tipo de declaraciones. Han sucedido cosas increíbles, lo del presidente de Audax, que no sé de donde saca esas cosas, lo de Aued y Cano. No es la forma", completó.