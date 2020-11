El mea culpa de Gustavo Quinteros por su expulsión ante Palestino: "Me excedí en el reclamo, pido disculpas al árbitro"

A Gustavo Quinteros se le salió la cadena tras una jugada puntual en el partido entre Colo Colo y Palestino. Gabriel Costa atacaba, tuvo un choque y, cuando iba a sacar el centro, se frenó por el dolor en su rodilla derecha. La pelota quedó en poder de César Cortés, el cotejo se detuvo y, al retomar las acciones, jugaron los árabes.

Esto generó la molestia del estratega del Cacique y el juez, Juan Lara, lo expulsó por sus fuertes reclamos: "no tenés pelotas". Ahora, el entrenador albo debe esperar ahora la sesión del Tribunal de Disciplina para conocer su castigo pero, al menos, estará un partido sin poder sentarse en la banca del atribulado Colo Colo.

Este miércoles, Quinteros dio una conferencia de prensa, donde hizo un mea culpa de su acalorado reclamo al árbitro: "Fue un momento no grato, porque me excedí en el reclamo. La jugada me quedo grabada cuando Costa tenía la pelota, me equivoqué. Si me excedí demasiado pido disculpas al árbitro, porque vi a Costa y después veo la pelota en el área. No me di cuenta que el árbitro para la jugada cuando la pelota la tenía Palestino, entonces me confundí".

"Estoy arrepentido, porque los entrenadores no debemos reclamar de esa manera. Si bien es difícil controlar en ese momento, por ser un partido importante y qué se yo… Uno comete errores y después se arrepiente. Fue un momento para el olvido, no actué como debería. No tuve intensión de ofender al árbitro, reclamé algo que creía que era para nosotros. Lo quiero olvidar y que no se vuelva a repetir, es primera vez que me expulsan en el Torneo Nacional y espero que sea la última", añadió.

Una final ante Audax



Colo Colo recibe este jueves a las 18:30 horas a Audax Italiano, en una de las finales que tiene el Cacique para salir de la parte baja de la tabla. El entrenador abordó el mal momento que enfrenta el cuadro albo: "Sabemos que es un momento complicado y difícil. Jugamos muy bien ante Antofagasta y otro no muy bien ante Palestino cuatro días después. Eso nos preocupa, hablo con el plantel que lo mas importante es el juego y a través de eso conseguir resultados positivos".

"Ante Palestino no jugamos bien, nos ganaron merecidamente y eso nos preocupa. La presión es otro tema, sabemos que tenemos muchos puntos por delante, pero cada vez quedan menos. Tenemos que mejorar para mantener un nivel de juego como el de Antofagasta o mejorarlo, trabajamos en ese sentido y ojalá mañana jugar de esa manera para conseguir los resultados que nos saquen del fondo de la tabla", cerró.