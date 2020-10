Gustavo Quinteros golpea la mesa e intercederá en la pugna con Zaldivia: “Colo Colo no se puede dar el lujo de sumar más problemas”

El caso de Matías Zaldivia le convulsión, aún más, la previa del partido ante Everton a un Colo Colo de por sí complicado con su presente futbolístico. El defensor, quien se encuentra operado por una rotura de tendón de Aquiles, fue pasado por la isapre como cualquier trabajador que sufre un accidente laboral. Blanco y Negro argumentó que, tras la denuncia del Sifup a la Dirección del Trabajo, fueron multados por no hacerlo así con Iván Morales y, para evitar otro castigo económico, decidieron hacerlo así con el argentino, quien vio mermados sus ingresos porque hay un tope de cerca de 2 millones de pesos por licencia.

Ante esto, Gustavo Quinteros no eludió el tema y se hizo cargo. “Me voy a interiorizar de todos los detalles, me voy a poner al tanto de todo, todo, todo el problema de Zaldivia. Lamentablemente no lo tenemos en los entrenamientos porque se está rehabilitando. Pero los jugadores se reunieron más de una vez en la semana tratando de solucionar esto de la mejor manera”, manifestó tras el 1-1 de Colo Colo ante Everton.

“Debemos tratar que jugadores, dirigentes y cuerpo técnico estemos unidos para afrontar esto. No tengo dudas que los dirigentes harán todo el esfuerzo para solucionar esto. Esperamos que esto pase en estos días, se solucione y me voy a interiorizar bien de estos problemas, porque no estoy al tanto de todo. Pero me corresponde, aún cuando el jugador no esté con nosotros porque está lesionado, intermediar para que se solucione todo por el bien del grupo. Hoy lo más importante es la unión de todos para salir adelante”, profundizó.

Asimismo, recalcó que “los jugadores están preocupados porque es un compañero que quieren ayudar en su inconveniente. Más allá de las reuniones de los jugadores entre ellos no estoy interiorizado más allá. En estos días intentaré interceder como entrenador. Tengo un trabajo durísimo en la parte futbolística, anímica y física, pero me corresponde por mi cargo poder mediar para que no haya ningún problema que pudo surgir en algún momento. Para salir de este presente y terminar de la mejor manera necesitamos a todos unidos, comprometidos con este proceso, que jugadores, dirigentes, staff, cuerpo técnico, hinchas, estén todos unidos para sacar a Colo Colo de este momento que no es el mejor”.

En el mismo tono, complementó diciendo que “los jugadores entre ellos hablan todo el tiempo, tratan de ayudarse, solucionar los problemas. Lo mejor que puede pasar es que no haya ningún problema. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el equipo pueda jugar mejor, sacar más puntos y no tener más inconvenientes. Por eso repito que me voy a interiorizar para interceder entre dirigentes y jugadores para que de una vez por todas estemos unidos y no haya más cosas en qué pensar que no sea mejorar en lo futbolístico”.

Finalmente, el entrenador recalcó que “me enteré hace un par de días, no sé si ayer o antes de ayer, se reunieron los jugadores en el campo y me dijeron que era por Matías Zaldivia. No pude interiorizarme más ahí. Ya tengo todas mis obligaciones, pero voy a tener que interceder para ayudar a las partes a que no haya más conflictos, que los jugadores no piensen en otra cosa que no sea jugar mejor y sacar puntos. En eso tememos que pensar. Colo Colo no se puede dar el lujo de seguir teniendo problemas o tener la mente en otra cosa que no sea en jugar mejor y ganar. Espero estar cerca de estos problemas y poder ayudar”.