En la previa del clásico ante la UC, Gustavo Quinteros volvió a referirse a lo que podría ser su salida de Colo Colo. Con una larga lista de interesados, el técnico del Cacique aclaró que "a toda la gente que me llamó le dije que mi objetivo principal este año es ser campeón acá". Eso sí, también confiesa que "si llega una oferta imposible de rechazar lo pensaré".

Colo Colo enfrenta a Universidad Católica para dar cierre a la fecha 26 del Campeonato Nacional 2022, aunque las miradas en las últimas horas han estado puestas en un nuevo interesado para sacar a Gustavo Quinteros de la banca alba. Aunque el propio entrenador volvió a despejar todas las dudas.

Independiente de Avellaneda en Argentina se sumó al Emelec de Ecuador en la amplia lista de interesados que tiene el actual director técnico del Cacique, pero ahora fue él mismo quien dejó en claro que solo piensa en ser campeón con los albos. Eso sí, igualmente se abre a salir, aunque no ahora.

En la previa del "tetraclásico", Quinteros conversó con TNT Sports y fue consultado acerca de este nuevo equipo interesado en llevárselo del Estadio Monumental, y fue claro. "No, no, yo lo dije muchas veces y se lo dije a toda la gente que me llamó que mi objetivo principal este año es ganar el campeonato con Colo Colo".

"Después, al terminar el torneo, por supuesto que siempre la prioridad la va a tener Colo Colo, nos sentaremos a hablar y trataremos de coincidir en el proyecto deportivo", complementó el argentino de 57 años, que quiere seguir en Macul.

Tras eso, Gustavo Quinteros revela que "a mí lo que más me interesa es lo deportivo así que ojalá podamos hacer un proyecto interesante en el que podamos ir creciendo cada vez más, hacia afuera también en torneos internacionales y tratar de apuntar a algo más, y yo creo que la institución también estará de acuerdo".

Eso sí, el mensaje final igual deja todo en suspenso. "Todo se da como para que se continúe. Si después viene una oferta imposible de rechazar de algún lado ahí lo pensaré, pero hoy estoy metido en Colo Colo y no pienso en otra cosa", cerró.

Así, Gustavo Quinteros tiene claro que, por ahora, quiere seguir en Colo Colo hasta que logren el tan ansiado título de campeón. Eso sí, una vez se consiga ese objetivo, que podría concretarse el próximo domingo, habrá que ver si se pone de acuerdo con la directiva alba para seguir un proyecto o si toma nuevos rumbos.