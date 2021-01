Gustavo Quinteros denuncia provocaciones antes de su grosería y pide disculpas: “Me arrepiento profundamente”

Colo Colo venció a Club Deportes Antofagasta y empieza a acortar distancia con sus rivales por el descenso. Le sacó siete puntos en las últimas tres fechas a equipos entreverados entre los cuatro primeros, de visita y se puso a uno de Coquimbo Unido y a dos de Deportes Iquique.

No obstante, la victoria del Cacique en el Calvo y Bascuñán estuvo empañada por una nueva expulsión de su entrenador, Gustavo Quinteros, quien vio la roja tras trenzarse en una discusión con jugadores del CDA. En la ocasión, las cámaras del CDF lo captaron tocándose los genitales en un grosero gesto.

Pero con la calma del pasar de las horas, Quinteros pidió disculpas. Ya de vuelta en el estadio Monumental, el DT de Colo Colo presentó sus excusas y, pese a que denunció provocaciones previas, dijo que lo que hizo no tiene justificación.

“Lamento que hoy no pude disfrutar el triunfo del equipo. Hice algo que no debí haber hecho, hice algo de lo cual me arrepiento profundamente. Reaccioné mal, hubo provocaciones dentro y fuera de la cancha. No debí reaccionar como lo hice. Me arrepiento profundamente de haber hecho lo que hice”, expresó.

“Quiero pedir disculpas a toda la gente que estuvo involucrada. Más allá de las provocaciones, pido disculpas. A toda la gente del fútbol. Ese acto, ese gesto no refleja lo que yo soy como persona y mucho menos lo que soy como profesional. Tengo una trayectoria muy amplia en el fútbol y es la primera vez que sucede algo así. Pido disculpas a toda la gente que se pudo sentir ofendida”, profundizó.

Declaraciones de nuestro entrenador, Gustavo Quinteros, post partido ante Deportes Antofagasta. pic.twitter.com/pd7RgxfOgn — Colo-Colo (Desde ��) (@ColoColo) January 3, 2021

Finalmente, Gustavo Quinteros recalcó que “no tengo más palabras, sólo que estoy arrepentido, hice algo indebido. Tengo un compromiso como profesional de no repetirlo nunca más. Les mando un fuerte abrazo a todos y muchas gracias”.