Gualberto Jara descarta renunciar a Colo Colo y se queda en cadetes: “Ahí tenemos un proyecto interesante”

Gualberto Jara compareció a su última conferencia de prensa y, otra vez, fue en contexto de derrota de Colo Colo, esta vez por 0-1 ante Huachipato en el estadio Monumental con gol de penal de Claudio Sepúlveda.

“Este cuerpo técnico llegó en un momento muy difícil, asumimos en un momento complejo en lo deportivo. Tratamos de cambiar el rumbo y, lastimosamente, se dieron mucas dificultades que escapaban de lo futbolístico. Situaciones que se fueron sumando y se hizo todo muy complicado. Más si sumamos que los resultados no se dieron. La presión, la ansiedad que apareció en el plantel hizo que no pudiéramos salir. Dimos lo mejor como cuerpo técnico, tratamos de dar siempre nuestro mejor esfuerzo, capacidad, pero esto es Colo Colo, ya vendrá otra persona al que le deseamos lo mejor y que el equipo pueda salir de esto”, meditó el paraguayo.

Asimismo, recalcó que “no encuentro que en estos últimos partidos no haya habido actitud. Hoy se corrió, con Peñarol se corrió, se puso actitud, esa intención de querer cambiar el rumbo. Pero es ahí donde empiezan a aparecer los nervios, la presión, la desesperación por tratar de cada uno dar lo mejor. A veces nos apresuramos, nos equivocamos, perdemos esa precisión en el juego y eso se traduce en nerviosismo, en duda, temor entre comillas. Todo eso suma. Es muy difícil. Se intentó, pero no se pudo, nos faltó esa precisión, esa última puntada”.

Sobre la llegada de Gustavo Quinteros, dijo que “a veces un cambio viene bien, en este tipo de momentos. Cambio en la forma, en el trato, en la idea, eso puede cambiar el chip de la semana, la mentalidad. Ojalá eso se traduzca en resultados. Este equipo, sigo repitiendo, tiene calidad y capacidad. Lastimosamente, en las adversidades en las que nos manejamos en todo este tiempo no encontramos resultados. Con un par de resultados positivos este equipo va a demostrar lo que tiene”.

Y para él, ¿qué depara el futuro? “Seguramente me tomaré unos días de descanso con la familia, para recuperar fuerzas. Luego tenemos en cadetes un proyecto interesante, ambicioso, vamos a volver ahí a aportar nuestro granito de arena. Le tengo un cariño especial, muy grande a Colo Colo, me debo mucho a Colo Colo, mi intención era devolver un poco todo lo que me dio Colo Colo en mi carrera y no se pudo dar. Trataré de aportar desde cadetes”, sentenció.

Colo Colo recibirá a Gustavo Quinteros en la penúltima posición y con otra derrota, esta vez ante Huachipato, a cuestas. | Foto: Agencia Uno

Sobre el uso de cadetes, dijo que “pude usar más juveniles, sí, pero hay que tener cuidado. La experiencia dice que hay que atender el momento, la situación por la que atraviesa el club, no pueden cargar con muchas responsabilidades, situaciones extras. Hay un grupo de chicos con mucha capacidad, con muchas posibilidades de jugar. De hecho en partidos anteriores, como con Antofagasta, teníamos previsto lanzar a Jeyson (Rojas) de central, también Ethan (Espinoza) que entró en Copa Libertadores, Bryan Soto. Estaba en los planes. Ahora el nuevo encargado verá y analizará las posibilidades”.

Gustavo Quinteros regresa al Monumental, esta vez como DT de Colo Colo. Se espera que asuma en propiedad en los primeros días de la semana entrante. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Jara declinó deslindar responsabilidades a la dirigencia. “Mi compromiso inicial fue asumir en un momento difícil, prestar ayuda profesional a una institución a la que me debo mucho. Luego se dieron muchas situaciones donde todos tenemos cierta responsabilidad. Ahora es difícil encontrar dónde o quiénes tuvieron más responsabilidad. Nos tocó asumir en un momento difícil, en medio de numerosas adversidades que no fueron sólo futbolísticas, tratamos de dar lo mejor, los resultados no se dieron y ya habrá tiempo de analizar”, cerró.

Gustavo Quinteros arribará en las próximas horas a Santiago. Una vez que haga eso, se debe realizar un test PCR en territorio chileno que, tras dar negativo, debe adjuntar a una declaración jurada donde explique que su trabajo es incompatible con una cuarentena de 14 días. Obteniendo el visto bueno de la Seremi de la Región Metropolitana, puede dirigir entrenamientos y partidos de inmediato.