Dirección del Trabajo obliga a Colo Colo a pagarle 500 millones a los jugadores por los días trabajados en abril

En el conflicto entre Colo Colo y sus jugadores por la Ley de Protección al Empleo aún quedaba una arista: apoyado por el Sifup, el plantel albo acudió a la Dirección del Trabajo porque consideraban que en abril trabajaron 22 días antes de que los mandaran al fondo de cesantía y que ese período debía ser pagado.

Pues bien, el organismo fue enfático: a través de un fallo, determinó que los futbolistas tienen razón y obliga a Blanco y Negro a pagarle más de 500 millones de pesos por esas semanas de trabajo.

Tras investigar, la DT concluyó que Blanco y Negro anunció que enviaría a los futbolistas a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) tras acogerse a la Ley de Protección al Empleo el 22 de abril. No obstante, les pagó sus sueldos hasta el 31 marzo.

El tema es que durante los 22 días del cuarto mes sí hubo relación laboral entre las partes a través del cuerpo técnico, la gerencia deportiva y de videos con instrucciones para realizar de manera remota mientras la situación sanitaria impedía regresar al estadio Monumental.

Ahora en el Monumental deben ver si acatan el fallo y pagan el dinero o bien acuden a alguna instancia superior para apelar.

Estos son los cuatro puntos en los que se basó la DT para obligar a Colo Colo a pagar ese dinero, según informó Deportes en Agricultura:

- No otorgar el trabajo convenido (60 UTM)

- No pago de remuneración (60 UTM)

- No entrega de toda la documentación solicitada ($ 6.410.000)

- No informar al organismo administrador del seguro accidente laboral de Iván Morales (60 UTM)

El otro acuerdo



En paralelo, en Colo Colo se llegó a un acuerdo para compensar a los jugadores que no tenían contrato por derecho de imagen y/o cesión de su pase para que puedan ver restituido parte de los dineros que no recibieron mientras estuvieron en la AFC.

En paralelo a la resolución de sus últimos conflictos, Colo Colo perdió en su regreso ante Wanderers y ahora enfrentará a la U en el Superclásico. | Foto: Agencia Uno

Éste consiste en la realización de tres amistosos entre 2021 y 2022, cuando las autoridades den el visto bueno al regreso del público a las canchas, cuya recaudación será repartida entre el plantel y los funcionarios que sufrieron estas mermas.

Este acuerdo no incluye a Esteban Paredes, Carlos Carmona, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Blandi y Pablo Mouche, quienes recibirán de vuelta los dineros que les correspondían al tener firmados aparte vínculos por uso de derechos de imagen y/o cesión de sus pases, algo que corre por un carril distinto al del contrato meramente laboral.