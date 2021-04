Bruno Barticciotto explica cómo se fue de Colo Colo y llegó a Universidad Católica: “No creo que celebre si le hago un gol a la UC”

Bruno Barticciotto irrumpió con fuerza en su debut en el fútbol profesional chileno. El joven delantero formado en Universidad Católica está a préstamo en Palestino y si bien no se le han dado los resultados en el Campeonato Nacional al equipo de José Luis Sierra, el producto del fútbol joven de Cruzados se ha hecho notar ya con un gol, una asistencia y buen despliegue por las bandas, pese a que es centrodelantero.

No obstante, la historia pudo ser distinta y, tal como su padre Marcelo Pablo Barticciotto, pudo hacer sus primeras armas en Colo Colo. Pero las cosas del destino lo llevaron a la UC y él agradece cómo le abrieron las puertas en San Carlos y le enseñaron todo futbolísticamente hablando.

“Pasó porque mi papá era técnico de Colo Colo el 2008. Ahí tenía 8 o 7 años y jugaba en Colo Colo, en escuelas los fines de semana. No se fue del todo bien y era incómodo ir o que me fuera a dejar. Ahí inmediatamente me fui a Católica”, relató Bruno Barti en diálogo con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Asimismo, confesó que “le agarré mucho cariño a Católica. No creo que celebre si les hago un gol, quiero mucho a mis compañeros. Goles son amores, pero no creo. Igual ya no les hice, ya jugamos”.

Bruno Barti en su debut goleador en Palestino. | Foto: Agencia Uno

Barticciotto está a préstamo en Palestino por esta temporada luego de no encontrar espacio en el equipo dirigido, entonces, por Ariel Holan y ahora por Gustavo Poyet. No obstante, sigue en muy buena consideración en la Franja.