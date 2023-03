La ausencia de Emiliano Amor se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para Colo Colo. El defensor argentino es extrañado por los albos, sobre todo considerando las licencias que ha dejado el equipo de Gustavo Quinteros en esa zona del campo de juego en este inicio de temporada.

Pese a que en el Monumental hay optimismo en que el ex Vélez Sarsfield esté de regreso en un plazo de cinco meses, un preocupante informe entregó detalles de que la vuelta del defensor está no solo en veremos, sino que derechamente “carece de sustento científico”.

Según información entregada por Radio Pauta en esta jornada, Emiliano Amor no quedó bien de la operación que se realizó en junio del año pasado para suturar los tendones de los peroneos corto y largo.

“Si bien el jugador volvió a las canchas un par de meses, las suturas cedieron y los tendones ya no contenían como antes. El jugador no se recuperó bien, pero esa es una responsabilidad que nadie va asumir”, aseguran desde el Monumental al mencionado medio.

La dolencia que arrastró por casi todo el semestre fue tratado en Europa por el doctor Niek van Dijk, especialista en la medicina deportiva que ha operado a futbolistas como Cristiano Ronaldo o Gareth Bale.

El detalle de la lesión del futbolista apuntaba a un tipo de pisada que provocaba una presión demasiado grande en sus tendones, por lo que la método usado fue una osteotomía del hueso calcáneo, una operación bastante inusual en el fútbol y con pronóstico incierto.

¿Lo preocupante? No hay certezas de como volverá a jugar. “No hay historial de algún futbolista que le hayan hecho esto. No hay estudios previos como para que se diga que con esto mejorará el futbolista. No es como operar un tendón de Aquiles roto o un ligamento cruzado, que se sabe todo. En esas intervenciones hay protocolos y tiempos de recuperación claros, acá no”, afirmaron desde Colo Colo.

“No hay literatura médica abundante en este tipo de casos. No hay evidencia científica fuerte para dar un porcentaje certero de posibilidades de retorno deportivo (…) La clave para volver al alto rendimiento será tener una rehabilitación sumamente acuciosa y yo pienso que en Colo Colo él va a tener esa posibilidad”, agregó al mencionado medio el doctor Alex Vaisman.

Emiliano Amor no fue inscrito para el Campeonato Nacional 2023 en esta primera rueda y se espera que recién para la segunda mitad puede pelear por un puesto. Ahora la pregunta con estos antecedentes es una sola: ¿Estará en condiciones de jugar?