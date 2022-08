Si de nombres destacados del fútbol chileno se trata, Rodrigo Meléndez entra en dicho listado. Kalule no deslumbró por su exquisita técnica en el balompié criollo, pero se ganó el amor de los hinchas de Colo Colo con su notable entrega y rústico estilo de juego con la camiseta alba. Eso sí, eso le trajo problemas con fanáticos de Universidad de Chile.

El ex volante de contención fue formado en Cobreloa, pero el mejor rendimiento de su carrera lo alcanzó en el Cacique, donde estuvo entre 2006 y 2010. Fue campeón seis veces y dijo presente en la final de la Copa Sudamericana 2006, por lo que los albos lo adoran, pero los azules nada.

Así al menos lo reveló recientemente el propio Kalule, quien dio a conocer un duro acontecimiento que vivió con un amplio grupo de forofos del Romántico Viajero. En diálogo con la cuenta de TikTok @okm_academia2022, el ex seleccionado nacional lanzó la cruda anécdota.

“Veníamos de entrenamiento, fuimos a ver un partido de Chile en el Nacional. Nos bajamos en Campo Deportes con Irarrázaval, íbamos como 10-12 personas”, partió relatando para después explicar el error que le significó una pateadura de los hinchas de la U.

Así, comenzó detallando el inicio de todo el drama que vivió. “Los avarientos, yo y el ‘Indio’, nos quedaban 20 pesos y entre todos hicimos una vaca y nos compramos unos sándwiches para comer algo”. Y ahí vino el principal error de su plan.

“Compramos y salimos del negocio que estaba en Campo Deportes y cuando salimos, nos devolvimos para comprar otro. Por un pan nos devolvimos po' hueón. El ‘Indio’ era colocolino, andaba con la mochila rayada con la Garra Blanca, las llevaba a todas”, detalló. Y justo en ese instante llegaron los fanáticos del Chuncho.

“Vamos pasando por la sede de la U y había un montón de hinchas de la U y uno grita ‘ahí van unos del colo’, el ‘Indio’ me mira y me dice arranca, ando con la mochila rayada. Salimos corriendo y el problema viene ahora", anticipó.

"El lindo arrancó, po…, ¡pero me pillaron a mí! La salsa que me comí, unos 30-40 pegándome por todos lados. Yo me tiré contra una pared blanca para protegerme, me fui al estadio y no solté el pan, se fue conmigo”, concluyó el ex Estudiantes de La Plata.