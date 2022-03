Colo Colo sumó su segundo triunfo consecutivo este lunes 14 de marzo tras vencer a Deportes Antofagasta por 1-0 en la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022, donde los albos llegaban con la confianza de haber ganado por goleada el Superclásico 191 y eso se notó en cancha.

Así por lo menos lo demostró Pablo Solari, ya que el delantero argentino fue la gran figura del Cacique en el triunfo conseguido en el estadio Zorros del Desierto de Calama y con una gran asistencia a Gabriel Costa en el gol del triunfo fue escogido como el jugador del partido.

De esta manera, el Pibe habló con los micrófonos de TNT Sports tras el pitazo final y reconoció que "es un triunfo súper importante para estar arriba y seguir sumando. Por ahí tuvimos un traspié en algunos partidos, pero nos mantenemos en los primeros puestos".

El ariete de 20 años formado en Talleres de Córdoba se mostró con un altísimo nivel, y se mandó una increíble jugada para asistir a Costa en el minuto 50, por lo que exhibió que recuperó la confianza que no mostró en las primeras jornadas, y de entrada señaló que para eso "me sirvió muchísimo el Superclásico".

Tras eso vino la autocrítica y reconoció que en el arranque de la presente temporada "no estaba teniendo buenos partidos", pero apuntó que tras golear a Universidad de Chile por 4-1 "subí el autoestima y cuando un jugador tiene confianza es diferente".

Después, el habilidoso atacante trasandino señaló que en el equipo de Gustavo Quinteros se mentalizan para ser protagonistas en todos los escenarios donde actúen. "No queremos descuidar ninguna de las competencias, ni la Copa Chile, queremos ganar todo y estar arriba en todo", disparó.

Para cerrar, Solari se refirió a su estado físico, del cual se habló mucho después del Superclásico, y calmó las aguas con respecto a sus dolencias físicas. "Tuve ese pancorazo y me tuvo parado, no me paré por la pubalgia, fue por el golpe que fue fuerte. Por eso no me querían arriesgar. Sólo un día y medio no entrené para recuperar y llegué muy bien", cerró.

Así, Colo Colo se mentaliza ahora para su próximo desafío, ya que este domingo 20 de marzo jugará la séptima fecha del Campeonato Nacional 2022 y volverá a hacerlo fuera de su estadio ya que tendrá que visitar a Palestino en el estadio La Cisterna desde las 18:00 horas.