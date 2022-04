El exdelantero de Universidad de Chile sacó la voz en ESPN tras el triunfazo del Cacique ante Fortaleza por Copa Libertadores y tuvo sentidas palabras para el Pibe Solari, sobre quien reconoció que "me ha sorprendido gratamente su evolución".

Mauricio Pinilla queda loco con el tremendo nivel de Pablo Solari en Colo Colo: "Me tapó la boca"

En Colo Colo todo es alegría después del tremendo debut que tuvieron en Copa Libertadores, donde visitaron a Fortaleza en el Estádio Castelão para abrir el Grupo F y se llevaron una contundente victoria por 2-1 con anotaciones de Juan Martín Lucero (38') y Pablo Solari (49').

Y fue justamente el joven extremo argentino del Cacique quien se robó todas las miradas por el tremendo nivel que mostró ante lo más de 60 mil hinchas rivales y eso le significó recibir elogios de todas partes, a los que se sumó recientemente el exdelantero Mauricio Pinilla.

Pinigol sacó la voz en ESPN 360 y tuvo sentidas palabras para el Pibe, ya que después de que el trasandino de 21 años mostrará toda su habilidad y personalidad en su primer partido de Copa Libertadores el bicampeón de América con La Roja reconoció que "me ha sorprendido gratamente la evolución de Solari".

Tras eso, el exgoleador de Universidad de Chile y Coquimbo Unido siguió con los elogios para el ex Talleres de Córdoba y complementa que "no solamente porque sabíamos que técnicamente es un excelente jugador, pero ahora está mucho más potente, está mucho más duro, más armado y está decidiendo mucho mejor".

Sin embargo, eso no fue todo de parte del ex seleccionado nacional ya que para cerrar sus elogios para Solari aplaudió la gran velocidad con la que ha mejorado y reconoció que "está teniendo una evolución tan rápida, que a mí me tapó la boca".

Ahora, Colo Colo se enfoca en lo que será su regreso al plano nacional para enfrentar la fecha 9 del Campeonato Nacional 2022, donde este domingo 10 de abril visitará a Unión Española en el estadio Santa Laura desde las 17:30 horas.