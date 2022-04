Colo Colo tuvo un debut brillante en la Copa Libertadores 2022 tras comenzar su participación en el Grupo F venciendo 2-1 a Fortaleza como visita en el Estádio Castelão, un triunfo que además de ser histórico dejó felices a los hinchas y a los históricos del club.

Ese es el caso de Roberto Rojas, Ricardo Dabrowski y Hugo Gutiérrez, tres legendarios exjugadores del Cacique que tras el pitazo final sacaron la voz en diálogo con RedGol para celebrar con todo los primeros tres puntos sumados en la competencia más importante a nivel de clubes en nuestro continente.

Para comenzar, el Cóndor aplaudió que las unidades rescatadas "valen oro, los puntos obtenidos fuera principalmente valen oro y eso es muy importante". Dabrowski, ante la misma consulta, destaca que "totalmente valen oro" aunque advierte que "ojalá que se pueda aprovechar para solidificarlo con otras actuaciones también. Rescataron tres puntos y eso es excelente”.

Gutiérrez, por su parte, igualmente señala que vale oro la primera cosecha alba en el torneo pero avisa que “si ganas este partido y después no ganas en casa no va a servir de nada. Son tres puntos súper valiosos, para la clasificación es fundamental ganar en el extranjero”.

Por otra parte, Rojas, que lleva largos años radicado en tierras cariocas, indicó que “yo creo que partir con el pie derecho en la Copa Libertadores, jugando afuera y ganando le hace muy bien al grupo y por lo menos se está pensando en un segundo lugar para clasificarse".

"Ahora, tiene que aprovechar la condición de local. Yo creo que Colo Colo tuvo momentos difíciles durante el partido, se desordenó un poco después del 2-0 y de ahí después comenzaron a tocar la pelota y sacaron un muy buen resultado, eso fue fundamental”, complementó.

Dabrowski también se refiere a lo que fue el partido y lo considera “positivo, me quedo con el 2-0 hasta el descuento de Fortaleza, porque Colo Colo creo que después sufrió innecesariamente, incluso con la baja de Amor para el próximo partido que es totalmente innecesaria porque no tiene por qué agarrar la pelota con la mano y es una amarilla y en la misma jugada viene una infracción, que te diría que es involuntaria, y viene la doble amarilla y roja y ahí a sufrir porque Fortaleza tuvo el empate".

"Después Colo Colo tuvo un tiro al travesaño, pero bueno, eso genera un nerviosismo que seguramente si se toma para bien, justamente hay que aprender de esta experiencia", complementó para después referirse al encontrón entre Esteban Pavez y Carlo Villanueva.

"Hay que aprender que termina el partido y, a ver, Colo Colo es Colo Colo, no pueden dos jugadores discutir, en el vestuario que discutan todo lo que quieran, pero en la cancha no, entonces eso seguramente se conversará a nivel grupal y todo para que no vuelva a pasar porque me parece que Colo Colo hasta el descuento de Fortaleza hizo un gran partido y resultó ser un ganador totalmente merecido, pero digo esos detalles porque Copa Libertadores es Copa Libertadores”, apuntó.

González de igual manera tuvo palabras para el desarrollo del compromiso y aplaudió que “el nivel fue alto de todas las líneas del equipo y pudo incluso haber metido un gol antes que el descuento, pero el nivel fue importante porque ante los brasileños obviamente hay que andar al cien, se les hubiese complicado mucho antes si no hubiesen andado al nivel que estuvieron”.

Para cerrar, Hugo González destaca que al final hubo desorganización con la expulsión de Emiliano Amor, sobre quien indicó que "era una pieza fundamental en ese momento en el que estaba jugando, era uno de los mejores del equipo, ganando por arriba, anticipando, salía bien jugando, estaba haciendo un muy buen partido pero lamentablemente lo expulsaron, el árbitro estuvo rápido con las tarjetas. La primera amarilla lamentablemente él la buscó, esa era la intención, y después la roja no estaba en los planes de nadie, pero así es la cosa”.

¿La figura del partido? El equipo

Los históricos Roberto Rojas, Ricardo Dabrowski y Hugo Gutiérrez hicieron su propio análisis tras ser consultados sobre quien fue para ellos la principal figura entre los pupilos de Gustavo Quinteros, donde los tres coinciden en que el gran trabajo que hicieron en conjunto los llevó a la victoria.

“Yo creo que el conjunto anduvo muy bien, no hubo una figura que desequilibrara el marcador. En general el conjunto estuvo muy bien. Se planteó un partido muy inteligente hasta el segundo gol, y después se anduvo relajando y desordenando un poco y pasaron algunas dificultades, pero me quedo con el conjunto”, indicó Rojas.

Dabrowski también opinó y confesó que “yo diría que en general el equipo se paró y presionó muy bien, después hay cuestiones que según el momento del partido hay jugadores que destacan más, me parece que lo de Lucero es importante, hacer goles en los partidos importantes eso suma y sirve porque le da confianza y después estuvo en la gestación del segundo gol también, pero después el capitán Suazo anduvo muy bien, hay que decir que Cortés también tapó dos o tres, el chico Solari también, yo diría que en líneas general el equipo hizo un muy buen partido”.

Para concluir, Gutiérrez apunta que “me gustó Amor, Esteban Pavez y Gabriel Suazo creo que anduvieron bastante bien y fueron los más sobresalientes, pero el resto muy bien también”.