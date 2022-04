Colo Colo derrotó a Fortaleza en Brasil y partió de la mejor manera su aventura en el Grupo F de la Copa Libertadores, donde comparte la cima con River Plate, equipo que derrotó a Alianza Lima a domicilio en el comienzo de la acción en esta zona. El equipo de Gustavo Quinteros se plantó bien en el estadio Castelao y se quedó con la victoria por 2-1 con goles de Juan Martín Lucero y Pablo Solari, descuento de Renato.

Y, tras el partido, Gustavo Quinteros analizó que “el equipo jugó muy ordenado, la mayoría de los duelos fueron nuestros, sobre todo en el primer tiempo. Después del 2-0 inconscientemente nos metimos muy atrás, ahí uno piensa que el partido está terminado y no es así. Faltó más intensidad ahí, seguir ganando las pelotas divididas, presionar más arriba. Pero estoy conforme con el resultado y con el muy buen primer tiempo”.

“Habíamos hablado con los jugadores que hoy el equipo con más historia era Colo Colo, teníamos que venir a proponer, a buscar el resultado aunque fuera ante tanta gente, que el rival podía sentir eso de debutar en Copa Libertadores. Ellos tuvieron un primer tiempo bastante pasivo porque no los dejamos. Estuvimos ordenados, duros, bien en los duelos. Tal vez fuimos más protagonistas que el rival. A mí me impactó la gente, me emocionó ver tanta gente alentando a un equipo. Fuimos justos ganadores por lo que hicimos en el primer tiempo y alguna parte del segundo que no fue igual”, complementó.

Finalmente, el DT albo recalcó que “sigo sosteniendo que Fortaleza es un equipo fuerte, de un nivel cercano a River jugando de local, por la gente, la temperatura, la humedad, la forma de jugar que tiene, tiene un esquema de juego interesante, funcionando muy bien, rota constantemente jugadores y lo hacen bien. Es un rival durísimo que va a pelear para clasificar. Puede sacar resultados en cualquier cancha”.

El próximo partido de Colo Colo por la Copa Libertadores será el miércoles 13 de abril ante Alianza Lima en el Monumental. Antes, eso sí, deben recibir a Unión Española este domingo por el Campeonato Nacional.