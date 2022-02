El debut oficial de Juan Martín Lucero con Colo Colo fue soñado pues más allá del buen rendimiento logró poner el gol decisivo para el 2-0 sobre Everton en la primera jornada del Campeonato Nacional, pero el camino que queda por recorrer es largo por lo que mira con optimismo el futuro.

Como nuevo referente de ataque en el Cacique, el argentino espera ocupar un lugar que quedó vacante tras la marcha de Iván Morales, pues era el principal ejecutor de penales que tenía el equipo y es por eso que levanta la mano para encargarse de las penas máximas que consiga el equipo.

El atacante argentino se postula para la responsabilidad, la cual también tomó en su momento Emiliano Amor la pasada temporada. "Sí pedí tirar los penales, hay que sumar de todos los lados", afirmó en entrevista con Espn.

Manifestó sentirse listo para cumplir con ese rol tan importante dentro del plante. "Los chicos me dicen que tengo que hacer goles, ser goleador, entonces me dan un gran apoyo, si hay un penal pateálo, entonces me deja tranquilo de la confianza que me tienen mis compañeros", puntualizó.

Sin embargo, Lucero explicó cuáles son sus prioridades. "A mí si me das a elegir es salir campeón con Colo Colo de la liga. El delantero siempre quiere hacer goles, pero me desvío por el equipo. No me voy a quedar en el área para hacer un gol, trato de desvivirme por el club. El gol es algo extra para el delantero, pero no me vuelve loco. Ojalá poder salir goleador".