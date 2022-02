Gustavo Quinteros pidió un millón de veces un delantero de talla sudamericana para Colo Colo, y la dirigencia de Blanco y Negro le cumplió en 2022, porque contrató al cotizado atacante argentino Juan Martín Lucero, proveniente de Vélez.

El goleador anotó el pasado domingo su primera conquista con la camiseta alba, ante Everton, y espera seguir conviertiendo más. El 9 albo también contó las razones que lo hicieron firmar por el cuadro chileno.

"Me han preguntado varias veces de por qué vine y yo siempre respondo, ¿por qué no? Si es el club más grande de Chile y la gente vive la pasión como los argentinos, me llamó la dirigencia, me llamó el cuerpo técnico, juega Libertadores, entonces apostaban a seguir ganando títulos y eso me sedujo. También puse en la balanza muchas cosas, me queda cerca de mi casa en Mendoza, reunía todo lo que buscaba", dijo a ESPN.

Luego, Lucero habló de su apodo: "me dicen Gato, en los clubes siempre ha sido así. En mi casa todos me dicen Martín. Es por mi papá, lo acompañaba a todos lados y era el Gato Grande y yo el Gato Chico".

Por otra parte, el artillero se refirió a la forma en que le gusta jugar en el campo de juego, siendo siempre el piloto de ataque de los equipos.

"Me acomoda (jugar de 9), me siento cómodo en la posición, es algo similar de lo que hacía en Argentina. Acá Gustavo me da la libertad de salir un poco más afuera, de tirar diagonales a los espacios para darle distintas soluciones al equipo. Yo hago lo que me pide el técnico. Si yo me voy afuera, otro ocupa mi posición, está todo entrenado", explicó.

"Sí podría jugar con otro 9, nosotros nos debemos al equipo y cuerpo técnico, entonces tenemos que acomodarnos a lo que nos pidan. Ya lo he hecho en un montón de equipos, es bueno para el delantero porque se divide todo, los trabajos, choques, movimientos, etc", remató.