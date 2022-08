Colo Colo sigue con todo rumbo al título y en la fecha 21 del Campeonato Nacional 2022 volvió a ganar recibiendo a Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental, donde tras el ajustado triunfo albo el técnico visitante, Javier Torrente, empapó de elogios al local, Gustavo Quinteros.

Un tremendo golazo de Juan Martín Lucero en el minuto 49 selló la victoria del Cacique sobre los Pumas, y una vez finalizado el partido Torrente reconoció el durísimo rival que tenían en frente e incluso felicitó a sus pupilos por mantenerse firmes ante los mejores del torneo.

"Enfrentamos por lejos al mejor equipo del Campeonato. La tabla lo marca, nueve puntos adelante del que lo sigue y es el equipo que se perfila para, de acá en más, cumplir el objetivo importante que se ha propuesto. Felicito a Gustavo (Quinteros) por el trabajo hecho", apuntó de entrada.

Tras eso, el técnico argentino destaca que su compatriota "tomó el equipo en zona de descenso, el torneo pasado peleó hasta las últimas fechas con grandes posibilidades y se le escapa en la recta final y sigue construyendo un equipo que ahora está nueve puntos arriba faltando nueve fechas". Y consciente de eso felicitó a los suyos.

"Debido a la magnitud del equipo que íbamos a enfrentar, felicito a mi equipo por el trabajo conjunto, el orden, lo combativo y la entrega, con un hombre menos y habiendo recibido un gol si no se entregaban como lo hicieron, estos partidos terminan en goleada", resaltó.

Después, Torrente señaló que "la actitud se mantuvo viva buscando alguna chance para tratar de empatarlo, no se dio. Sabíamos que la batalla de la posesión no la podíamos dar, debíamos buscar lastimar con profundidad y obteniendo alguna jugada. En el primer tiempo tuvieron varias claras, pero siempre hubo una pierna nuestra que molestó".

"Los últimos 10 minutos del primer tiempo arrimamos un poco de sensación de proximidad tras pasar el zofocón, pero en el segundo tiempo nos marcaron, sufrimos una expulsión y jugar ante Colo Colo tanto con un hombre menos es para valorar la actitud del equipo", añadió al respecto.

Sobre la presión del Eterno Campeón, apunta que "ellos iban a salir con muchísimas energías a marcarnos, debíamos estar intensos defendiendo. Les quedó el remate de media distancia que surge desde un accidente, la idea era aguantar con el arco en cero esos minutos iniciales del segundo tiempo para que se vieran las frustraciones de ellos. No hicimos cambios en el entretiempo porque el primer tiempo terminamos jugando bien".

Para cerrar, una pregunta no le pareció tanto. "¿Pero usted qué piensa? ¿Que le digo a mis jugadores que se queden en el arco y no ataquen? Ariel Uribe, Tobías Figueroa, Maykol Sánchez y Jason Flores, ¿de qué juegan? Estábamos con prácticamente con cuatro delanteros, si no nos dejaban cruzar la mitad de la cancha no era porque no queríamos. Nos la quitaban y nos la quitaban, el rival era superior a nosotros".