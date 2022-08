Colo Colo venció por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta gracias a un golazo de Juan Martín Lucero. Pero bien pudieron ser más goles, aunque la impericia del Cacique impidió conseguir aquel objetivo. Alexander Oroz tuvo un par de ocasiones claras, mientras que Esteban Pavez complicó en dos ocasiones con precisos y potentes remates desde fuera del área.

Eso quedó en la retina del director técnico de los albos, Gustavo Quinteros, quien en una conversación con TNT Sports fue crítico con la definición de algunas jugadas. "No estuvimos precisos ni claros en los últimos metros. En los partidos 1-0 hay que asegurar el resultado. Esa no es una ventaja, pero bueno, no pudimos concretarlo. Tenemos trabajo para la semana", anticipó el DT argentino-boliviano.

De todas maneras, el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia destacó varias cualidades que mostró el equipo ante los Pumas, que marchan en la parte baja de la tabla de posiciones y tuvieron varios inconvenientes en la semana previa al viaje a Santiago.

"La actitud de los jugadores, la voluntad de trabajar, de hacer bien la presión, de ir en busca del resultado, arriesgar. A veces quedamos mano a mano en mitad de cancha contra delanteros. El equipo arriesga, trata de jugar de esa manera para seguir ganando y mantener o alargar la distancia", fue la opinión de Quinteros respecto de la disposición que tienen sus dirigidos en cada duelo del Campeonato Nacional 2022.

El reemplazante de Pablo Solari, otro tema que tocó Quinteros

Luego del traspaso de Pablo Solari a River Plate, Gustavo Quinteros lo dejó muy claro: es trascendental reemplazar al habilidoso extremo de 21 años, quien se ha ganado un lugar en la consideración de Marcelo Gallardo y fue titular en el clásico que la Banda Sangre le ganó con polémica y sobre la hora a Independiente de Avellaneda.

Por el momento, el elegido del adiestrador santafesino ha sido Alexander Oroz. "Lo está haciendo bien. Hoy no estuvo preciso, tuvo dos manos a manos para hacer el gol, pero no pudo definir. Pero es un jugador que tiene gol, entra muy bien al área y tiene remate", explicó el ex estratego de la Universidad Católica en torno a la Flecha. Y trazó las diferencias entre el "20" y el Pibe.

"Es distinto a Solari, que es más asistidor. Tenemos que encontrar una buena opción para reemplazarlo, hay dos o tres variantes interesantes", afirmó Quinteros en referencia a Cristián Zavala y Marcos Bolados, dos que tuvieron minutos en el segundo tiempo frente a Deportes Antofagasta y que aparecen como competidores de Oroz en la lucha por suplir al ex Talleres de Córdoba.