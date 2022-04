El DT de Colo Colo , Gustavo Quinteros , criticó en ácidos términos el desempeño del VAR en la derrota de su equipo ante Unión Española. “Vi 10 veces la jugada de nuestro gol y no sé cómo lo miden”, lanzó manifestando que su crítica no era contra el árbitro, Rodrigo Carvajal, sino contra la implementación del software.

Colo Colo parecía que tenía otra jornada alegre ante Unión Española pero no fue así: tras un primer tiempo controlado pese a los ocho cambios que Gustavo Quinteros dispuso en la formación, en el complemento el Cacique comenzó a pagar errores propios, a ver el cansancio y los de Plaza Chacabuco jugaron mejor, yéndose arriba y quedándose con el triunfo por 2-1. En el transcurso, hubo dos jugadas que levantaron polémica: una posición al límite de Bastián Yáñez en el inicio de la jugada del segundo gol hispano que fue validada y una similar de Juan Martín Lucero en la acción quera el 2-2, pero donde se determinó offside del delantero albo.

Esto calentó a Gustavo Quinteros, quien se tiró con todo en conferencia de prensa. “Se jugó muy bien desde el comienzo, tuvimos más posibilidades nosotros que el rival y el partido se definió por una línea que hace esta gente del VAR que no se sabe si está bien o está mal, para ellos está bien pero para nosotros estaba mal. La vi 10 veces la jugada y no sé cómo miden. Ahora nos tocó a nosotros ser perjudicados, lamentablemente, como otras tantas veces el año que peleamos abajo. Pero estoy conforme con todos los que jugaron, con el equipo que inició. Los goles del rival fueron un penal muy tonto que hacemos y una jugada igual que la nuestra, pero para ellos estaba habilitado y para nosotros, no”, lanzó de entrada.

“No hablo del arbitraje, el arbitraje estuvo bien. Hablo del que traza la línea del VAR; no sé quién es, hay que ver si es el mismo que nos perjudicó con los penales no cobrados en su momento. No dije nada del árbitro yo, no hablo de los árbitros, pero sí del que traza la línea. La hace en diagonal para un lado y derecha para el otro. Hay que tener más atención y no perjudicar a un equipo que viene haciendo méritos para ganar el partido”, profundizó.

Finalmente, en una breve conferencia que sólo aceptó tres preguntas “por temas de tiempo”, el DT de Colo Colo dijo que “hoy pensamos mucho en el partido del miércoles, jugar cada tres días y con el viaje de 12 horas es imposible que al tercer partido los jugadores estén enteros, arriesgan el físico. Cuando se juega así, hay que rotar. Si no, es imposible”.

Colo Colo ahora jugará el miércoles ante Alianza Lima por la Copa Libertadores y luego debe enfrentar a Cobresal también en Pedrero por el Campeonato Nacional, donde ahora comparte la cima con Unión Española.