Para el DT de Colo Colo , Gustavo Quinteros , fue clave que su equipo no presionó como acostumbra en el primer tiempo, la corrección en el mediocampo con el ingreso de Gil y que no le dieran tanta cancha libre a Alan Varela. De paso, cree que deben asistir mejor a Juan Martín Lucero y advirtió que Emiliano Amor estará listo para la Supercopa.

Colo Colo perdió ante Boca Juniors por 2-0 en un partido bravo pero, pese al resultado, saca cuentas alegres de su pretemporada en Argentina, que finalizará este jueves para regresar a Chile y luego enfrentar la Supercopa ante Universidad Católica este domingo 23 de enero en el comienzo oficial de la nueva temporada del fútbol nacional.

Y, tras partido ante el Xeneize, Gustavo Quinteros comentó que “jugamos muy por debajo de nuestro nivel en el primer tiempo. No hicimos la presión como sabemos, dejamos salir muy fácil al rival, con pases entre líneas. Ganaron mucho al medio. Después corregimos en el entretiempo con videos, con situaciones que habían sucedidos y los cambios. El segundo tiempo se jugó mejor, se jugó bien hasta el gol de tiro libre. Ahí anímicamente el equipo se cayó. Me quedo con el inicio del segundo tiempo hasta el gol de tiro libre. Ahí el equipo hizo mejor las cosas, llegó, tuvo aproximaciones que no fueron profundas, pero por momentos con buen fútbol”.

“Es un partido que nos sirve para ir terminando de darle funcionamiento y corregir cosas. Ha sido una preparación muy buena en lo físico y en lo futbolístico, por momentos se jugó bien. Falta todavía mucho trabajo. Ha sido muy positivo todo, hemos hecho tres partidos, uno de entrenamiento y los otros en este Torneo de Verano en un estadio muy lindo donde se puede jugar bien al fútbol y contra rivales fuertes. Vamos a llegar muy bien al domingo, que es el objetivo de enero. No pudimos contar con los dos defensas titulares para estos partidos pero ambos estarán bien para el fin de semana”, complementó.

Sobre el cambio que hizo, dijo que “en el segundo tiempo con Pavez, Fuentes y Gil equilibramos lo que no hicimos en el primer tiempo. Son jugadores muy aplicados tácticamente, que hicieron muy bien el trabajo. Por momentos no dejamos jugar libre a Boca y mantuvimos la posesión, sobre todo a Varela que lo dejamos muy libre. El equipo mejoró a partir de ahí, fue interesante la entrada de Gil en esa posición. Así hasta el segundo gol, después anímicamente fue difícil”.

“Estamos muy conformes con Lucero, trabaja mucho para el equipo, se asocia, son características que buscábamos. Con Pavez también, llegaron para la Copa. También Zavala que creemos que puede dar más, es un chico joven. Santos tuvo lesiones, Parraguez también, Morales se está poniendo a tono, en su mejor forma. Vamos a ver de acá a que cierre el libro y que comience el torneo a ver si sale alguno a préstamo o no. Veremos”, completó.

Finalmente, analizó que “Bolados es un jugador que estos dos partidos no estuvo en su mejor nivel, pero siempre cuando tiene confianza es importante. Cumple una función siempre importante. Hoy quizás no estuvo tan fino, pero por eso a veces hacemos cambios los entrenadores. Los dos volantes centrales hoy fueron importantes. Cuando en el segundo tiempo se quedaron trabajando para quitarle la pelota a Boca que nos hizo superioridad en el primer tiempo lo hicieron bien, ganamos el medio, nos faltó profundidad. Jugamos mejor, el segundo tiempo jugamos parecido a lo que queremos, pero nos falta. Debemos asistir más a Lucero, con la U nos pasó lo mismo”.