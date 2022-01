Colo Colo perdió ante Boca Juniors pero para Esteban Pavez, las lecciones son positivas. “Fue un partido mucho más exigente que con la U, el primer tiempo ellos fueron superiores, no nos sentimos cómodos nunca, el segundo tiempo lo hacíamos bien pero sin profundidad. Boca llega, te marca y eso marca el partido. Hicimos un movimiento táctico en el segundo tiempo. El profe se dio cuenta de lo que pasaba y lo que hizo sirvió bastante. Ahí salimos jugando, pero no fuimos profundos y este equipo lo mejor que tiene es la profundidad de los laterales y hoy no la tuvimos”, comentó el volante albo tras el encuentro.

Asimismo, recalcó que “es una buena medida para sentir lo que se nos viene. Tenemos mucho por mejorar. En el Campeonato Nacional a lo mejor te sirve, pero la Copa es otra exigencia. Boca llega y marca. Hoy nos estuvimos finos. Estos partidos de preparación eran para llegar bien al domingo, estamos con mucha confianza, nos sentimos bien físicamente. Sabemos lo que debemos hacer. Lo mejor que tenemos es la pasada de los laterales y el último pase, ahí nos estuvimos finos, pero nos sentimos bien y vamos a llegar bien”.

De paso, elogió a la UC, próximo rival de Colo Colo en la Supercopa este domingo. “Todos sabemos que Católica es el mejor equipo de la última década en Chile. Siempre es un partido especial, el año pasado vi a los muchachos, iban punteros y fue campeón la UC. No sé si revancha, pero los objetivos son claros y debemos ganar todos (…) La pretemporada fue buena, intensa, los partidos nos sirvieron para ver dónde estamos. Hay dos jugadores por línea. Ahora empieza la verdad con Supercopa, Campeonato y Libertadores”, sentenció.

Finalmente, hizo una clarísima comparación sobre cómo se manejó la dirigencia actual de Colo Colo, encabezada por el Club Social y Deportivo en persona de Edmundo Valladares, y las administraciones anteriores. ¿El motivo? Declarar a Pablo Solari intransferible pese a la millonaria oferta del América.

“Solari es importante, te mata en el uno contra uno, es importante que el club haga este tipo de cosas. Antes lo hubiesen vendido de una. Tener a Pablo es un plus para todos los objetivos”, sentenció Pavez.