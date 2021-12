Vicente Pizarro , hijo de Jaime y hoy uno de los destacados valores jóvenes de Colo Colo , aún no renueva y su continuidad se complica. Daniel Morón, gerente deportivo, manifestó que esperaron meses una respuesta del Káiser, quien se restó a última hora apareciendo Fernando Felicevich.

Daniel Morón apunta a Jaime Pizarro por la entrampada renovación de Vicente en Colo Colo: “A último momento dijo que no quería involucrarse”

Vicente Pizarro es un dolor de cabeza en Colo Colo. El volante tuvo su temporada de debut en el profesionalismo a gran nivel, mostrando sus armas y por qué fue capitán durante toda su estadía en el fútbol formativo. Pero su renovación de contrato, a diferencia de otros jugadores de su generación que arreglaron más rápido, ha causado líos en el Monumental y, por ahora, está con un pie afuera y un pie adentro del Monumental.

Y al respecto habló Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, apuntando a un viejo conocido y compañero suyo, el padre de Vicente, Jaime Pizarro, dando nuevos detalles de la negociación.

“No ha sido fácil. Asumí en abril, por mayo tuve un primer acercamiento con su padrino que es Mariano Gastó. Él tomó el primer contrato de Vicente. Dijo que no quería verlo, que lo viera con Jaime (Pizarro). Me comuniqué con él, se dilató el tema, hicimos una propuesta, esperamos una contrapropuesta hasta que Jaime, a último momento, dijo que no quería involucrarse y que pondrían una empresa. Esta empresa es de Felicevich que apareció ahora hace dos meses. Hemos quedado entrampados”, comentó a Meganoticias Deportes.

Asimismo, el Loro recalcó que “se nos apretó el tiempo a todos. Hoy estamos en una situación que esperamos darle solución. Entendemos que como Vicente tenemos un montón más de proyectos que queremos que se queden, que participen de una Libertadores y que después tengan la posibilidad de salir y encontrarse con otro fútbol de mayor jerarquía, irse a Europa u otro mercado. Pero primero creemos que deben hacer este camino. Estamos con todas las energías trabajando en todos los casos”.

Del lado de Fernando Felicevich, Daniel Behar, quien lleva la negociación, apuntó que Vicente Pizarro puede arreglar ya en otro club como jugador libre pero quiere quedarse en Colo Colo, aunque con condiciones razonables y no con una cláusula de salida tan alta como pretende Blanco y Negro, la gran piedra de tope en las conversaciones.